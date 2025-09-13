Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espíritu "antroxero" y festivo en Moreda

Espíritu &quot;antroxero&quot; y festivo en Moreda | MARCOS LEÓN

Espíritu "antroxero" y festivo en Moreda | MARCOS LEÓN

Un pasacalles con la charanga "Los Mazcaraos" –en la imagen superior– dio el pistoletazo de salida a las fiestas de Moreda, abiertas oficialmente con el pregón de la periodista Ana Valverde. También hubo actuación del "Mago Pelayo" y concierto de "Los Buscavidas".

