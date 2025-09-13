Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundación Sara López Falcón celebra su encuentro anual

La entidad brinda ayuda a estudiantes brillantes sin recursos

Participantes en el encuentro.

Participantes en el encuentro. / LNE

S. G.

La Fundación Sara López Falcón celebró este viernes su comida de aniversario, un encuentro muy especial para la entidad, que se dedica a prestar ayuda a estudiantes brillantes sin recursos que estén interesados en cursar alguno de los grados de la Universidad de Oviedo. El proyecto surgió en 2019, dirigido a alumnos que hayan terminado Bachillerato con una media de al menos un nueve. La Fundación es iniciativa de un matrimonio que perdió a su hija de un cáncer en 2013. Ella, Sara López Falcón, da nombre a la entidad.

