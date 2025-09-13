"Ideathon" para fomentar "talento y creatividad" en el recinto ferial de Gijón

El recinto ferial Luis Adaro de Gijón acogió este sábado el evento "Idea!", un ideathon con más de 2.000 euros en premios para "conectar talento, creatividad y compromiso social" y "resolver los retos del presente y construir el futuro de Asturias". La cita, organizada por Conecta Asturias y apoyada por Gijón Impulsa, contó con varias fases, como la formación de equipos, el desarrollo de ideas y su exposición y los premios y reconocimientos.

Un momento del "ideathon". / Marcos León