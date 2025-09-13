"Ideathon" para fomentar "talento y creatividad" en el recinto ferial de Gijón
La cita, organizada por Conecta Asturias, contaba con más de 2.000 euros en premios
S. G.
El recinto ferial Luis Adaro de Gijón acogió este sábado el evento "Idea!", un ideathon con más de 2.000 euros en premios para "conectar talento, creatividad y compromiso social" y "resolver los retos del presente y construir el futuro de Asturias". La cita, organizada por Conecta Asturias y apoyada por Gijón Impulsa, contó con varias fases, como la formación de equipos, el desarrollo de ideas y su exposición y los premios y reconocimientos.
