Luz verde del Principado al nuevo plan estratégico del comercio local
R. V.
Tras una primera aprobación en abril y una segunda – tras no recibir alegaciones– en junio por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, ayer el Plan de Orientación Comercial de Gijón recibía la aprobación del Consejo Asesor de Comercio del Principado. Un requisito fundamental para tener el visto bueno final del gobierno autonómico a el documento que fija la estrategia que impulse el comercio minorista urbano gijonés de aquí a 2028.
El documento es el resultado de un trabajo conjunto del Ayuntamiento y la Unión de Comerciantes, que ayer era la primera en festejar la decisión. "El Plan marca un rumbo: más ciudad viva, más competitividad y más confianza en nuestro comercio. Ahora toca convertirlo en una hoja de ruta con calendario y recursos para que los avances se vean en la calle", explica Sara Menéndez, presidenta de la entidad. La idea de la Unión es empezar a trabajar en proyectos de activación de locales desocupados y mejoras del entorno urbano.
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
- Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
- Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
- Un barco de suministros atraca en el Muelle de Gijón para evitar consignatario y levanta las críticas
- Un motorista herido al ser arrollado por una ambulancia en Gijón
- Dos colegios en uno para empezar el curso en Gijón: los alumnos de Los Campos encuentran cobijo en el Asturias por las obras de mejora en su centro
- Rebajan más de 10.000 euros este piso en pleno centro de Gijón con dos habitaciones
- El Grupo Junquera bautiza a su nuevo carguero en el puerto de Gijón con la intención de aumentar la flota en el futuro: 'Vamos a continuar creciendo