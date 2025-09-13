Luz verde del Principado al nuevo plan estratégico del comercio local

Tras una primera aprobación en abril y una segunda – tras no recibir alegaciones– en junio por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, ayer el Plan de Orientación Comercial de Gijón recibía la aprobación del Consejo Asesor de Comercio del Principado. Un requisito fundamental para tener el visto bueno final del gobierno autonómico a el documento que fija la estrategia que impulse el comercio minorista urbano gijonés de aquí a 2028.

El documento es el resultado de un trabajo conjunto del Ayuntamiento y la Unión de Comerciantes, que ayer era la primera en festejar la decisión. "El Plan marca un rumbo: más ciudad viva, más competitividad y más confianza en nuestro comercio. Ahora toca convertirlo en una hoja de ruta con calendario y recursos para que los avances se vean en la calle", explica Sara Menéndez, presidenta de la entidad. La idea de la Unión es empezar a trabajar en proyectos de activación de locales desocupados y mejoras del entorno urbano.