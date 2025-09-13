Moriyón defiende crear un centro municipal en Nuevo Roces: "Nos toca"

"Ahora lo que nos queda a este gobierno municipal es cumplir con la parte que nos toca". Lo señaló ayer la alcaldesa Carmen Moriyón, tras agradecer la gestión del Principado para impulsar el nuevo consultorio de Nuevo Roces, y en su caso en referencia a la idea de aprovechar el regreso a manos municipales del edificio de la Fundación Metal para acondicionar una de sus plantas y dotar al barrio de un centro municipal propio. Una idea que sale de la concejalía de Infraestructuras, tal y como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA, y que la Regidora avala porque entiende que la necesidad del barrio por un recurso de este tipo se ha unido a la "feliz casualidad" de que este edificio, de grandes dimensiones, vuelva a ser gestionado por el Ayuntamiento. Los vecinos, por su parte, avalan la idea: "Nos quedaría justo al lado".

Moriyón valoró ayer este proyecto, por ahora en ciernes pero con la posibilidad de que pueda incluirse en los próximos presupuestos, en el marco del estreno del consultorio. "Los vecinos del venían demandándolo desde hacía muchos años, las distintas corporaciones lo hemos ido corroborando, y siempre han estado muy implicados en las necesidades del barrio", señaló la forista, que explicó que, cubierta la necesidad de atención sanitaria, lo que sí está en manos de su equipo municipal ahora es dar respuesta a otra antigua demanda de Nuevo Roces: un centro municipal. La petición se había aprobado en Pleno, gracias a una proposición de Podemos, hace ahora dos años, y estaba en busca de un espacio.

Destacó Moriyón la "absoluta colaboración con el Principado" para que este inmueble haya regresado a manos municipales. "Coincide felizmente que esa tramitación (de devolución) ha concluido esta semana", señaló la forista. "Lógicamente, es un edificio que requiere, bueno, una puesta a punto importante, pero la idea es ponerlo, se está encargando de ello la concejalía de Infraestructuras, a disposición para que pueda ser usado por los vecinos y con recursos que necesitan", añadió. "Eso es lo que estamos estudiando para poder dar una respuesta rápida", concretó la Regidora, que señaló haber podido visitar ya la instalaciones de la antigua sede. "Es un edificio enorme y creo que tiene muchísimas posibilidades. Pero lo primero es ponerlo a servicio del barrio, y así lo estamos planteando", valoró. Como desde uno de los ventanales del consultorio sanitario se puede ver el edificio, la forista le señaló ayer al propio Adrián Barbón la planta del inmueble en la que podría albergarse este recurso municipal.

Por su parte, Graciela Buzón, presidenta vecinal de Nuevo Roces, señaló no tener constancia de que esta idea era una posibilidad hasta que la leyó ayer en el periódico, pero explicó que "a priori" el proyecto les gusta. "Lo importante es que ese servicio (de centro municipal) exista, y es verdad que este edificio nos quedaría justo al lado", razonó. Explicó también que los vecinos no tenían ninguna exigencia respecto a cómo formular el recurso más allá de garantizar una ubicación cercana. "Nos da igual si es un edificio nuevo o no. Si este se puede reutilizar y adecuarlo, pues fenomenal; que se utilice", defendió Buzón, que explicó que en estos últimos dos años su asociación "no tuvo noticias" de gestiones relacionadas con este plan más allá de un par de reuniones donde se valoraba, como idea, aprovechar la actual sede vecinal, una propuesta que rechazaban.