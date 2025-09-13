La Protectora llega a Serín con un plan para impulsar la adopción

Un total de 110 perros y 32 gatos fue lo que se encontraron Alejandra Mier y su equipo al traspasar el miércoles las puertas del Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Gijón, el albergue de perros de Serín en su viaje denominación.

Que todos se puedan ir de allí es el reto que se ha auto impuesto quienes son los nuevos gestores de la instalación tras hacerse con la concesión del servicio municipal la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias. Por eso, gran parte del trabajo se va a centrar en promover adopciones. No solo habrá una persona de las ocho dedicada a ello en exclusiva. También dejará de cobrarse a quien quiera adoptar. "Solo cobraremos el coste del microchip, que son unos 30 euros, en el caso de los cachorritos. Las adopciones de adultos serán gratuitas. Nuestra fijación es que esto quede vacío", explica Mier. No es imposible, además de su centro en Siero, la Protectora gestiona el centro municipal de Oviedo y allí, ahora mismo, solo hay 22 perros.

Y es que no es solo que en Serín haya muchos animales, es que muchos llevan allí demasiado tiempo. "Me he encontrado con dos perros que ya estaban cuando yo trabajé aquí en 2013. Es algo terrible. Es cierto que aquí se les cuida, se les alimenta, se les dan juguetes... pero esto no es un hogar", remata Mier.

Otra de las estrategias que tiene clara la Protectora es que "tenemos que trabajar codo con codo y remando en la misma dirección con la Policía y con el Ayuntamiento. No solo es con el área de Medio Ambiente de la que dependemos. También con Servicios Sociales, queremos que ellos nos vean como una herramienta. Si nos coordinamos y fluye la información podemos serles de ayuda para resolver situaciones complicadas", explica la responsable

Por ahora las cosas con el Ayuntamiento no van mal. "Les pedimos contenedores y que desbroce. Los contenedores ya están y ya vino alguien a mirar que material se necesita para desbrozar", explica Mier con humor resumiendo tres días de trabajo.