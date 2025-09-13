Eusebio Ortega, antiguo líder vecinal de San Andrés de los Tacones, recibe un homenaje: "Traer el agua costó mucho trabajo"

Eusebio Ortega Villalvilla (Burgos, 1945) recibirá hoy, a las 14.00 horas en el restaurante Savannah, un homenaje por sus 25 años de servicio como presidente vecinal a la parroquia en la que hace vida, San Andrés de los Tacones. La comisión de festejos impulsa un acto de tributo a un veterano del movimiento vecinal, aún socio de la entidad que él mismo fundó. "Sacamos las cosas adelante poco a poco", afirma.

Un reconocimiento por más de dos décadas al frente de la asociación vecinal. ¿Cómo recibe el homenaje?

Tengo buena relación con todos los de la comisión de festejos y estoy muy contento, pero también algo cohibido.

¿Qué representa este acto?

Significa mucho. Hoy (por ayer) andaba repasando obras de aquella época, la traída del agua... Poco a poco fuimos sacando todo adelante y que me lo reconozcan me parece estupendo.

Fue fundador de la entidad y su primer presidente. ¿Cómo recuerda su etapa?

La valoro muy positivamente, San Andrés de los Tacones estaba olvidada. Se cambiaron muchas cosas y no es porque estuviese yo de presidente (ríe). Había compañeros muy preparados.

¿Cuáles fueron los principales logros para mejorar el día a día en la parroquia?

Estoy satisfecho por la mejora de los caminos, los asfaltados... Y, sobre todo, por la traída de agua de la EMA. Al poco de empezar ya había algún vecino que me comentaba si había forma de que traerla a San Andrés. Costó mucho trabajo y tocaba convencer a los vecinos porque no era gratis. Casi había que ir casa por casa.

Participó en las "Marchas Verdes" contra el Plan General de Ordenación Urbana en 2004.

Con él, San Andrés desaparecía por completo. Hubo mucha unión, que es fundamental. Si no la hay, mal asunto para lograr cosas.

Llegaron hasta el Parlamento Europeo para expresar sus reivindicaciones.

Fuimos en autocar hasta Estrasburgo. San Andrés estábamos en primera fila.

¿Cómo se introdujo en el mundo del movimiento vecinal?

Al instalarme había dos personas mayores que estaban en la asociación, pero ya cansadas. Se me eligió y me metí. Nunca había estado en estos follones, pero una vez dentro ya tocaba pelear.

La asociación vivió un momento crítico en 2021 cuando a punto estuvo de disolverse por falta de relevo.

Teníamos muchos problemas con lo de la Zalia, la gente estaba muy cansada. Querían que siguiera, pero los años no perdonan y nadie quería tomar el testigo.

Bryan Fernández, que por aquel entonces tenía 22 años, asumió las riendas. ¿Preocupa esa ausencia de relevo generacional?

Es verdad que la gente joven no se suele animar y es una pena, pero cada uno tiene su forma de ser, su trabajo... Ser presidente lleva lo suyo y, quizás, una persona que trabaje no va a perder su tiempo por ir, por ejemplo, al Ayuntamiento, aunque ha mejorado el tema de hacer trámites.

Con su experiencia, ¿qué consejos le daría a quienes empiezan sus andaduras como presidentes de una asociación?

Lo primero que deben tener es tiempo, aunque ahora hay esa ventaja por el tema de Internet. Pero hay que tener mucha moral y apego.

