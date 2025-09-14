Adecuar la antigua sede de la Fundación Metal para convertirla el centro municipal de Nuevo Roces costará más de medio millón

El edificio que ocupó la Fundación Metal y que ahora, ya en manos del Ayuntamiento, se proyecta como futura sede del centro municipal de Nuevo Roces tendrá que reformarse y someterse a un lavado de cara general antes de poder albergar nuevos usos. Trabajadores del Ayuntamiento, que ya pudieron realizar una primera visita al inmueble, calculan por ahora que la partida presupuestaria para poder acondicionar de nuevo el recinto deberá superar seguramente el medio millón de euros. No se aprecian problemas estructurales que obliguen a acometer un proyecto de reforma de envergadura, pero sí deterioros en buena parte de las estancias que desde el Consistorio achacan a una escasa labor de mantenimiento en el inmueble durante los últimos años.

Aspecto actual de una sala / LNE

El edificio tiene un tamaño considerable y, de hecho, parece ya claro que su futuro pasará por un plan de usos compartidos que tendrán que consensuar los socios de gobierno. Una de las apuestas, por ahora, es que la planta baja de lateral que linda con la glorieta –y que queda a escasos metros del nuevo consultorio médico de Nuevo Roces– pueda reacondicionarse como centro municipal, tal y como publicó esta semana LA NUEVA ESPAÑA y como refrendó este viernes la alcaldesa Carmen Moriyón. Es una idea que nace de la concejalía de Infraestructuras, en manos del forista Gilberto Villoria, y para la que se plantea un acceso propio y servicios de biblioteca y asistencia social, entre otros.

Detalle de daños. / LNE

La entrega del edificio al Ayuntamiento se aprobó en Junta de Gobierno a finales de agosto y formalizó su tramitación, según señaló la Regidora, esta misma semana. La primera inspección del inmueble, por lo tanto, ha sido también reciente, y por ahora se salda con una batería de desperfectos que no son graves pero sí cuantiosos. Los más visibles y lógicos son los que afectan a las estancias que ocuparon los talleres, y que atañen sobre todo a los suelos –con baldosas quebradas– y a las paredes, que lucen parcialmente desprendidas o rasgadas. En las dependencias que tuvieron uso como oficinas el daño visible parece menor y propio del desgaste habitual de cualquier local interior con el paso del tiempo. Se aprecian, por ejemplo, desconchones en los tramos de paredes más próximos a los marcos de las ventanas –y que suelen generarse por la humedad– y grietas cerca de los radiadores causadas, se entiende, por los cambios de temperatura.

Contando ya con el beneplácito vecinal, que llevaba dos años esperando por una promesa aprobada en Pleno y que avala aprovechar un inmueble ya existente y cercano a su barrio para agilizar la puesta en marcha del recurso, el gobierno local espera poder dar una "respuesta rápida", en palabras de Moriyón, y tratar de incluir la partida de esta reforma en los próximos presupuestos.