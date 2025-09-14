Arrendamiento operativo de 32 vehículos para el servicio de la Policía Local
Al sistema de arrendamiento operativo sin opción de compra recurre el Ayuntamiento para dotar de 32 vehículos al equipo de Seguridad Ciudadana, y fundamentalmente al departamento de la Policía Local. A la Junta de Gobierno del próximo martes va el acuerdo de aprobación del expediente para la contratación de este suministro con un presupuesto base de licitación de 2,8 millones, impuestos incluidos. El contrato es largo: incluye ocho meses del próximo año y las anualidades completas de los cuatro siguientes.
La propuesta municipal se organiza en tres lotes. Uno primero, con una cantidad estimada de 25 unidades, se centra en el arrendamiento de vehículos dotados con kit de detenidos y vehículos camuflados para el uso policial. Aunque la mayoría que se piden son vehículos de gasolina también se incluye en la oferta la presencia de vehículos eléctricos e híbridos. El segundo lote incluye un solo vehículo: un todo terreno híbrido enchufable con destino a la unidad de medio ambiente. Y seis son las furgonetas a alquilar en el tercer lote. ¿Su destino? La unidad canina, atestados, traslados, apoyo aéreo, protección civil y una de carácter multiusos.
Sin salirse del área de Seguridad Ciudadana, la Junta de Gobierno también tiene previsto aprobar la adjudicación de un contrato de mobiliario para la nueva comisaría de la Policía Local en Sanz Crespo. Un contrato de unos 76.000 euros (IVA incluido) en sillas y mesas.
