Los barrios de El Coto y Moreda celebran sus fiestas vecinales
El barrio de El Coto inició sus fiestas de San Nicolás ayer con la gran paella popular y con juegos para los más pequeños. Hoy tendrá lugar la comida vecinal a las 14.30 horas donde ofrecerán un rico menú. Por otro lado, el barrio de Moreda también está festejando desde el viernes 12. Mientras que ayer se centró en actividad pura con el torneo de petanca, ginkana familiar, juegos infantiles y conciertos, hoy domingo comienza con el reparto del bollo, una muestra de la banda de gaitas Villa de Xixón y cerrará con la holi party a las 19.00 horas.
