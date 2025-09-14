El Bibio, lleno en el primer fin de semana del Oktoberfest en Gijón: "Hay muy buen ambiente"

Con un auge ya palpable por las cervezas sin gluten y marcas sin alcohol, el Oktoberfest, en esta edición de regreso a El Bibio, encara su primer fin de semana de programa con un "muy buen ambiente", según los asistentes, y la sensación de un lleno constante que, en parte, se achaca a la carpa que cubre el recinto y que los visitantes están valorando por ahora positivamente. Por ahora, los trabajadores de los puestos de bebida y comida apuntan a que, de seguir así, podría cerrarse una edición de récord.

El festival cervecero llegó este año a la ciudad con la novedad de su nuevo estatus, que lo convierte oficialmente en Oktoberfest Paulaner, siendo el primero del norte de España y uno de los pocos que hay en el país. Con ello, llegaron también más tipos de cervezas, como la Weissbier, Münchner Hell y Salvator, y botellas especiales como Oktoberfest Märzen y Weissbier Dunkel. Además, tiene las opciones de cerveza sin alcohol y sin gluten, unas opciones que parecen estar al alza.

"Hay mucha gente pidiendo cerveza sin gluten esto año, mucha más que el año pasado. Luego la cerveza sin alcohol no se pide tanto, pero sí que más que el año pasado", explicó John Quimi desde detrás de la barra del Café del Parchís. Asimismo, el hostelero señaló que en esta edición se ve "a mucha más gente" que el año pasado, pero es los que opinan que "podría ser porque el espacio también parece más pequeño y todos están más juntos".

Raquel Fernández, Rebeca Benito y Oscar Figaredo, con sus hijos Enol y Valeria. / MARCOS LEÓN

Los hay ya veteranos en el "Oktober". "El ambiente, compartir mesa con gente y poder estar con los niños es lo que más nos gusta de este evento", señaló también ayer Oscar Figaredo, asistente a la cita junto a Rebeca Benito. Ella añadió el "buen rollo" y el "aura" que desprende a un lugar al que, dicen, vienen cada año. "Este año es el primer día que vengo al Oktoberfest, pero vengo todos los años y espero venir más esta semana porque lo que más me presta de venir son las pruebas, el toro (uno de los juegos del festival) y la música; mis amigas y yo siempre nos lo pasamos genial. Además, también vengo por la cerveza, que me encanta, pero siempre me la pido rubia", señaló Cristina Alonso, otra asidua al festival.

Otros, sin embargo, se estrenan en esta edición. Es el caso de Raquel Fernández: "Yo vengo aquí a probar toda la cerveza, pero si que es verdad que hay poca variedad, hace falta algo un poco más llamativo y más tipos". También Laura Corte es la primera vez que va al Oktoberfest: "Yo estoy estrenándome este año en el festival por recomendación de mi amiga, y lo que más me está prestando es el ambiente, y la cerveza obviamente". El festival continua hasta el próximo día 21.