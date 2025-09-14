Cimavilla saca la fiesta la calle y encara la recta final de los festejos: "Son de las mejores de la zona"

Estaba el día ayer en Cimavilla como para bailar agarrado. El barrio, que encara la recta final de sus fiestas con un tiempo casi propio del verano, desplegó ayer por buena parte de sus plazoletas actuaciones simultáneas en directo y para todos los gustos: mientras Tere Rojo se marcaba un pasodoble en la plaza de Jovellanos, Rubén Ondina pinchaba afrobeat en la Colegiata. "Son de las mejores fiestas de la zona", celebraban ayer los vecinos.

"Venimos a tomar una cervecina o sidra y a escuchar la música en directo, que nos encanta. Para nosotros estas fiestas tienen un ambiente que presta mucho, muy coloquial y familiar, por eso repetimos cada día y cada año", señaló Isabel Gancedo, vecina del barrio de La Calzada, mientras se tomaba una sidra en la plaza del Periodista Arturo Arias disfrutando del concierto de "Starsky y Hutch". "Llevamos muchos años viniendo, y la verdad que la hora del vermú siempre es mágica, porque con una cervecita el rock entre muy bien", dijo Andrés López, uno de los componentes del grupo, minutos antes de empezar su concierto bajo un sol agradable y un público con ganas de disfrutar.

El DJ Rubén Ondina en la Colegiata. / MARCOS LEÓN

La plaza de Jovellanos también tenía un show, en el que, tras agarrar el micrófono, Tere Rojo se puso a deleitar al público con música de lo más bailable, donde, en parejas, salieron a bailar muchas de sus canciones. "Venir a cantar aquí es especial, porque este barrio representa la historia de Gijón", señaló la cantante antes de empezar su concierto. Por otro lado, Espe López y Nico Roza, vecinos de El Llano, sentados bajo un árbol de la plaza tomando el vermú, señalaron: "Es el tercer día que venimos a las fiestas, y lo que más nos gusta es el ambiente y la música en todas las plazas. Por la noche vamos a la cuesta del Cholo, pero la hora vermú es la que más nos presta. Son fiestas geniales y para todas las edades y en cualquier horario, a mi me encantan estas fiestas".

La artista Tere Rojo en la plaza de Jovellanos dando su concierto. / MARCOS LEÓN

Ambas plazas contaron con artistas con experiencia en el barrio de Cimadevilla, pero en la plazoleta de la Colegiata, Rubén Ondina se estrenaba pinchando en las fiestas: "Es la primera vez que vengo y mi plan es ofrecer música afrobeat, funky y disco, y de ahí a lo que lleve la tarde". Además, señaló que "puede que estas fiestas sean una de las mejores de la zona", y añadió que lo que más destaca es que "la gente mima mucho las propuestas variadas y el público siempre está integrado".

Además de la música en directo –que ayer, con un programa de conciertos reforzado, registró un ambiente especialmente animado–, los vecinos de Cimavilla, y más específicamente los socios de la asociación de festejos del barrio, pasaron también este sábado a recoger su bollo y botella de vino en la Casa del Chino.

Un momento del concierto de «Starsky y Hutch» en la plaza del Periodista Arturo Arias. / MARCOS LEÓN

Hoy, domingo, es el último día de una fiestas extensas –el programa dura unas dos semanas– que este año han dejado el barrio especialmente engalanado con decoraciones tridimensionales. Hoy, como cierre, Cimavilla acogerá diferentes actividades, empezando con la ofrenda foral a Fleming con desfile y pasacalles a las 12.00 horas, y con el concierto de "Los Blister" y de "Iván Suárez", a las 13.30 horas en la Cuesta del Cholo y en la Plaza de Jovellanos, respectivamente. Además, a las 14.30 horas comenzará la gran sardinada y para despedirse de los festejos de este año, a las 20.30 horas, tendrá lugar el concierto de "Ángel" en la Plaza de Jovellanos.