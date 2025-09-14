La concertación social compromete el destino de 19 millones del presupuesto del Ayuntamiento de Gijón para 2026

Las reglas fiscales no son la única condición que ata las manos del equipo de la concejalía de Hacienda a la hora de diseñar libremente el presupuesto del Ayuntamiento de Gijón para 2026. También toca cumplir con lo comprometido y entre los compromisos que, euro a euro y negro sobre blanco, deben tener su reflejo en el nuevo documento presupuestario no son menores los que derivan de "Gijón futuro", el pacto de concertación social firmado por el Ayuntamiento con la patronal a través de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y con la representación sindical de Comisiones Obreras y UGT. El impacto de la concertación en el nuevo presupuesto municipal alcanza los 19 millones de euros. Un dinero que toca defender a la Vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, en su condición de concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación.

Tal y como se fija en el resumen económico del pacto firmado esos 19 millones que sí o sí hay que presupuestar para 2026–del total de los 76,5 millones que se movilizan en todas las medidas a realizar en los cuatro años de vigencia del documento cuyo remate llegará en 2027–se deben repartir entre los cinco ejes estratégicos marcados e n la concertación. El grueso del dinero, algo más de 14,5 millones, se van a empleo. La siguiente partida en importancia cuantitativa es la de promoción empresarial, con una dotación de 3,7 millones. Luego, se reservan 423.700 euros para turismo, 271.000 para innovación y 93.000 para igualdad.

Desde la conciliación del 11x12 a la economía plateada

Un dinero que da cobertura, entre otras muchas cosas, a los planes de empleo, el programa de conciliación 11x12, el plan local de formación, el programa de recualificación profesional o el convenio con serenos pero donde también tienen presencia alguno de los grandes proyectos de ciudad que Gijón tiene en marcha de cara a generar nuevos espacio para su economía. Fundamentalmente la ampliación del Parque Tecnológico. Ya sea sin salir de la Milla del Conocimiento a través del proyecto de La Pecuaria, que ya prepara el suelo de su primera fase, como con su salto a la costa oeste a través de Naval Gijón y la apuesta por la economía azul. Sin olvidar, por otro lado, que en el horizonte de trabajo está la reconversión de los terrenos minero de La Camocha en espacio empresarial verde. La concertación también plantea medidas para potenciar las actividades económica que tengan que ver con las industrias creativas, la vida saludable y el deporte y lo que se denominada economía plateada, que aglutina empresas que den cobertura a las necesidades de la población de más edad.

Aún faltan por cuadrar todos los números que afectan a la concejalía que lidera Pumariega pero el impacto de lo pactado en la concertación social ya se detecta en el recién presentado presupuesto de la empresa municipal de Promoción Empresarial y Turística (PETSA), que da soporte a lo que desde el Ayuntamiento se hace a través de las marcas Gijón Impulsa y Visita Gijón. Para el año que viene tiene una estimación de gasto corriente de 7,4 millones, a los que hay que añadir otros 875.000 en inversiones. Así que, de manera directa, moverá 8,2 millones. Este presupuesto pasará esta semana el filtro de su votación en el consejo de administración de la empresa.

La finca La Isla, entre las prioridades

La tramitación de las ordenanzas fiscales y el proceso de elaboración del nuevo presupuesto se solapan con la gestión del actual y de las posibles modificaciones a desarrollar antes de fin de año. Tras la compleja, y polémica, operación para conseguir el dinero con que pagar los 21,6 millones que, por ley, debe amortizar este año el Ayuntamiento de su deuda, en las arcas municipales quedan seis millones de remanente que se podrán usar para inversiones. Entre las ideas, es conocido que el gobierno mantiene su interés por dedicar parte de ese dinero a comprar la finca de La Isla como ámbito para ampliar el complejo del Jardín Botánico, si bien la operación aún no está cerrada. Una reciente estimación fijó la compraventa en 1,8 millones pero toca llegar a un pacto con la propiedad.