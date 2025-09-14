Crónicas Gijonesas: Botellas, limpieza y patatas

Hablamos de tres campañas que en Gijón tuvieron unos nombres que nos llevan a pensar en recogida de botellas, limpieza general de la ciudad y venta directa de patatas. Por ahí va la cosa. Fueron la Operación Botella (1964), la Operación Limpieza (1969) y la Operación Patata (1977). Así fueron denominadas oficialmente

El padre capuchino José Antonio fue el impulsor de la llamada "Operación Botella", una pionera campaña para recoger botellas de vidrio para su reciclaje. Todavía había factorías vidrieras en Gijón cuando durante los años 1964 y 1965 tuvo lugar la campaña, coincidiendo con el fin de las navidades, y cada botella vacía era recogida en camiones por los barrios. Se amontonaban luego en el patio de la iglesia de los padres Capuchinos en Los Campos, en el patio que entonces había esquina con la calle de Menéndez Pelayo. La prensa apodaba "Fray Botella" al capuchino, sin duda por la película "Fray Escoba" protagonizada por René Muñoz y estrenada en marzo de 1962 en el cine Hernán Cortés.

La primera edición de la "Operación Botella" tuvo lugar el domingo 12 de enero de 1964 y los datos eran que habían intervenido 20 camiones realizando 81 viajes, y luego todos habían descargado su mercancía "en el patio del convento, ocupando su tercera parte". El fraile capuchino decía en manifestaciones a la prensa local: "Primeramente me ofrecían por todo 50.000 pesetas y en vista que no acepté llegaron a las 60.000". "Fray Botella" repitió su labor en 1965, el domingo 31 de enero. Los camiones recorrieron el centro de Gijón, "el simpático barrio de Cimadevilla", Somió, La Guía, Ceares, La Calzada, Natahoyo y La Camocha.

En el diario "Voluntad" del 23 de mayo de 1958 vemos por primera vez la expresión "Operación Limpieza". Se trataba de nada menos que noventa y cinco barrenderos contratados por el Ayuntamiento durante cuatro meses, incidiendo en los barrios porque sólo la tercera parte era para el centro de Gijón. En la primera plana del mismo diario, del 10 de junio de 1960, aparece otra referencia a la expresión "Operación Limpieza" a cargo de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Gijón. Se trataba de adecentar, en primer lugar, la fuente de Pelayo y se publicaba una foto del tema, "nadie discute la oportunidad de la Operación Limpieza ante la inminente temporada estival".

Fue en el año 1964 cuando esa "Operación Limpieza" tomó otras magnitudes, y además fue en febrero de 1964 no ya de cara al verano. Publicó el Ayuntamiento de Gijón unas normas, el 8 de febrero de 1964, sobre recogida de papeles, trapos y chatarra y los lugares de recogida eran las escuelas. Pero "las amas de casa pueden depositar su mercancía en los portales tras haber llamado al teléfono 40071; la Operación Limpieza acudirá a todas las calles del casco de Gijón o allí donde nos hagan una llamada". Organizaba el Ayuntamiento y colaboraba Cáritas, y pasada la Operación entrevistaba la prensa al coadjutor de San Lorenzo, Manuel López Álvarez, que daba cuenta de lo recogido: periódicos, revistas, ropa vieja, figuras de decoración, chatarra…

Lo de "Operación Limpieza" volvió en 1969, en julio de ese año. Los equipos de limpieza municipal se echaban a la calle para hacer "un barrido general de la ciudad" y además lo hacían con un nuevo y llamativo traje de color amarillo. "Nuestras calles se engalanaron con vistosos barrederos. En Cimadevilla hubo aplausos de los vecinos para los barrenderos por haberse acordados de ellos", leemos.

La "Operación Patata" fue otra cosa. Fue en el año 1977 pero muchos años antes, en el diario "Voluntad" del 2 de abril de 1964, el periodista que firmaba como Morán escribía que en Madrid, Barcelona y Santander -ante la abundante cosecha de patatas de ese año- se había organizado la "Operación Patata" que consistía en la venta directa del campesino al consumidor, sin intermediarios. Lo proponía Morán para Gijón. Además, comentaba que en el Muro de San Lorenzo habían aparcado tres camiones con oricios para la venta a paladas. Era la primera vez, en ese 1964, que eso sucedía. Luego como sabemos se repitió durante muchos años esa venta de oricios "a paladas". Morán lo llamaba "Operación Oricio".

Esa petición del año 1964 de que en Gijón hubiera una "Operación Patata" no fue realidad hasta septiembre de 1977 cuando la sección de Consumidores de la Asociación de Cabezas de Familia de La Calzada la organizó. Contactaron con la Unión de Campesinos de Asturias (UCA) y las patatas vinieron de Navia. Los compradores y compradoras obtenían las patatas más baratas e incluso la asociación vecinal se comprometía a la venta en los domicilios que lo solicitasen. Estamos en los inicios del movimiento vecinal local y en los inicios del tema de concienciación sobre los derechos de los consumidores. Entiéndase como eso la movilización de los vecinos de La Calzada en la "Operación Patata", cuestionándose los intermediarios.

En la imagen de la derecha lo vemos. Fachada del antiguo Ateneo de La Calzada en la avenida de la Argentina, donde tenía su sede, entre otros colectivos, el Gijón Industrial. Con la puerta de entrada a la izquierda y carteles anunciando próximos partidos de fútbol. En la imagen de esta semana destaca la pancarta de la campaña "Operación Patata". Estamos en septiembre del año 1977, a los tres meses de haber tenido lugar las primeras elecciones generales democráticas. Los comicios municipales vendrían el 3 de abril de 1979. Ese edificio que vemos en la fotografía se derribó el 5 de septiembre de 1984, hace 41 años. Foto César.