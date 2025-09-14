La figura de la semana: María González Díaz, una currante al pie del "cañón"

Aseguraba hace unos días María González Díaz, coordinadora de eventos de Fenicia Marketing Gourmet, organizadora del Oktoberfest, que esta edición, en la plaza de toros de El Bibio, supone una "vuelta a casa". Lo hacía tras el corte de cinta que sirvió para abrir oficialmente el certamen, jarra de cerveza en mano y rodeada de autoridades, organizadores, hosteleros... En definitiva, como mejor se desenvuelve, en contacto con los demás. Su trabajo se lo demanda, pero a ella, sociable desde siempre, no le importuna. Al revés.

Nacida en 1984 en Gijón, el barrio de La Arena siempre tendrá un lugar especial en el corazón de María González. Allí dio sus primeros pasos y allí vive. Fue alumna del colegio Valmayor, que posteriormente se fusionaría con el Peñaubiña de Oviedo. De ahí, a La Asunción. El futuro profesional que vislumbraba en aquella etapa apenas se parecía al que ha acabado teniendo. Amante de los animales, la pequeña María se veía como veterinaria o bióloga. También le gustaban los números, por lo que se decantó por estudiar Administración y Dirección de Empresas. Licenciada por la Universidad de Oviedo, María González guarda bonitos recuerdos de su infancia, como los días jugando en la piscina o al tenis en las instalaciones del Club Hípico Astur (Chas), del que era socia.

El deporte ha sido un fiel compañero de la gijonesa. Ha probado de todo un poco: natación, baloncesto, voleibol, taekwondo... Y no ha dejado de lado el ejercicio. El pilates forma parte de su rutina, en la que el trabajo copa una buena pizca de su tiempo. El Oktoberfest es una de los muchas citas que impulsa Fenicia, como Gijón de Pinchos, Gijón de Sidra o campeonatos a nivel nacional de bocadillos o hamburguesas.

Una década lleva en Fenicia Marketing Gourmet María González, que previamente estuvo, en un rol administrativo, en la multinacional CSC, en Avilés. Pero Fenicia es sinónimo de casa para una figura clave en el desarrollo de eventos como el que estas fechas colma de birra el coso gijonés. Términos como "monotonía" o "aburrimiento" no encajan con el día a día de González, que se siente a gusto, feliz, con lo que hace. La familia es el gran pilar de la gijonesa, casada con Jorge Pando y con dos hijas, Daniela y Raquel, de nueve y cuatro años, respectivamente.

Inquieta por naturaleza, a la gijonesa le cuadra cualquier plan, ya sea hacer rutas, ver dibujos animados con las crías, leer a autores como Juan Gómez-Jurado, Haruki Murakami o Carlos Ruiz Zafón o disfrutar de un paseo por la playa de San Lorenzo, que le queda a tiro de piedra. Pero en invierno, cuando no está atestada como en los meses veraniegos. Eso sí, también le seduce el bullicio que emanan zonas de la ciudad como la plazuela de San Miguel o Begoña.

Salir con amigos, bailar, el maquillaje o la ropa conforman asimismo la ristra de aficiones de María González, que intenta sacar todo el tiempo que pueda para compartirlas con los suyos. La familia tiene un conejo, "Mati", y acostumbra a aprovechar el estío para desconectar con unas buenas vacaciones. Recientemente estuvieron en Andalucía. Como gijonesa de cuna, la coordinadora de eventos es del Sporting hasta la médula. Llegó a ser socia del club rojiblanco, condición que su marido Jorge aún mantiene.

Mujer activa donde las haya, a María González no le sobrepasan los momentos de mayor desgaste, como en citas como el Oktoberfest. En esos contextos trata de capear las situaciones adversas y hacer gala de su habitual buen humor. Con él, todo fluye mejor.

Con cariño recuerda la gijonesa a sus padres, ambos fallecidos. A Gonzalo González, que fue capitán de la Marina Mercante, y a María Jesús Díaz, que regentaba una tienda de bisutería y complementos en el barrio en el que María González creció y del que no se ha marchado, La Arena, su lugar en el mundo. Como quien dice, el Oktoberfest no ha hecho más que empezar, y María González Díaz continuará, hasta el 21 de septiembre, al pie del cañón para que la "fiesta de fin de verano" cautive los paladares de Gijón con cerveza y con el espíritu desenfadado que pregona una absoluta currante del mundillo.