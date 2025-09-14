Evacuada en ambulancia una mujer tras sufrir una caída en Campo Valdés, en Gijón

Susto en Gijón. Una mujer sufrió en la mañana de este domingo una caída en el entorno de Campo Valdés, en la zona próxima al Muro de San Lorenzo, que obligó a intervenir a los servicios sanitarios. La afectada, una turista, fue trasladada en ambulancia para realizar un chequeo más exhaustivo de las consecuencias del incidente. Estaba consciente. Los hechos suscitaron la curiosidad de muchos paseantes en un lugar muy concurrido de la ciudad, y más en una soleada jornada como la de este domingo.