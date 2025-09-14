Gijón, a la captura del gastizo turista chino: "El objetivo es explorar este nuevo mercado"

Los últimos informes del sector establecen que España es uno de los destinos turísticos favoritos de los chinos en Europa. Tanto que el gasto del turismo chino en el territorio español creció un 60 por ciento entre 2023 y 2024 pasando de 1.138 a superar los 1.828 millones. Las primeras cifras de 2025 parecen consolidar ese crecimiento. Y aunque solo sea para tantear el terreno Gijón ya ha puesto su mirada en China y su gran potencial. Los responsables de Visita Gijón, la marca desde la que se gestiona la acción municipal en materia de política turística, han incorporado como novedad para 2026 en su trabajo de promoción y comercialización de Gijón como destino turístico la participación en Madrid en unas jornadas organizadas desde Turespaña sobre el mercado chino. El objetivo, según se indica al incorporar la acción al futuro presupuesto, es "explorar este nuevo mercado".

Pero mientras se estudia como atraer a los turistas chinos –que destacan, además y no es menor, por ser los que más gastan cuando se van de vacaciones al extranjero por encima de estadounidenses, alemanes y británicos– Gijón va a seguir consolidando su estrategia de penetración en Reino Unido, Alemania, Bélgica, Francia y Países Bajos, como destinos internacionales prioritarios.

El turismo extranjero es uno de los que más interesan a Gijón por su amplio margen de crecimiento. En el análisis cualitativo que los responsables de Visita Gijón hicieron del cierre estadístico de 2024 –el último ejercicio completo– uno de los elementos que se destacaron fue el auge de ese turismo, que ya representaba un 15,5% del total. No hay que olvidar que 2024 fue un año de récord con 1,8 millones de visitantes entre excursionistas y turistas. De los 1,1 millones de turistas recibidos, algo más de 400.000 se alojaron en los hoteles de la ciudad.

El turismo internacional ya alcanza el 17% del total

Reino Unido lidera el ranking de los países de procedencia de los visitantes de origen extranjero seguido de Alemania y Argentina. Por detrás, y en este orden, se colocan los turistas de Francia, Bélgica, Portugal e Italia. En el acumulado de los primeros meses de este año la proporción de extranjeros se sitúa en torno al 17,2% del total.

Explorar el mercado chino y potenciar que Gijón sea un destino a tener en cuenta entre los turistas europeos no es el único trabajo a desarrollar en los próximos meses por el equipo de Visita Gijón, que dirige Daniel Martínez Junquera. Sin salir de casa, y dentro de las acciones del programa de destino turístico inteligente, uno de los retos está en crear la nueva web turística de la ciudad. El plan es que se desarrolle entre finales de este año y el primer semestre de 2026. El objetivo es que se convierta en "un escaparate de promoción de la ciudad, incorporando nuevas funcionalidades y, sobre todo, unificando todos los portales que actualmente gestiona el área de turismo".

Bajo el paraguas de turismo inteligente se incluye la potenciación de la tarjeta turística digital y la creación de un asistente virtual que ofrezca información y atención a los turistas a través de la aplicación de Whatsapp.

Pero en todo caso todo lo que se haga en materia de turismo en Gijón a lo largo de los próximos años seguirá las pautas de lo marcado en el Plan Estratégico de Turismo 2025-2035, ahora en proceso de redacción. El objetivo de su desarrollo es, recuerdan los responsables del turismo local, "establecer una estrategia integral que impulse el desarrollo turístico sostenible de Gijón , incrementando su competitividad y posicionamiento en el mercado, al tiempo que se promueve un modelo de turismo responsable que preserve los recursos naturales, culturales y sociales de la ciudad a través de medidas específicas".