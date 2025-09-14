Fernando Clavijo, gerente de la Unión de Comerciantes: "Al hablar a un joven de emprender hay que hablarle de montar un comercio"

Fernando Clavijo Coello (Santa Cruz de Tenerife, 1979) lleva dos décadas asentado en Asturias y trabajando en agencias de comunicación y marketing y un mes en la gerencia de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias. Un trabajo intenso. Solo esta semana la Unión recibió un premio en Madrid por su proyecto Digicom, puso en marcha el programa Care de formación, vio como el nuevo Plan de Orientación Comercial lograba el visto bueno final del Principado e impulsó que más de 500 comercios arrancaran la segunda edición del "Gijón, compra y vuelve".

¿Qué expectativas hay para este programa tras la experiencia inicial del año pasado?

Muy positivas. Tanto como que en los primeros tres días hubo un 56 por ciento más de operaciones y 19 por ciento más de ventas generadas. El programa es bueno para el cliente y es bueno para el comercio al generar una ola de ventas durante los dos meses previos a la campaña de Navidad. Y, además, pone el foco en todo lo bueno que el pequeño comercio puede aportar a la ciudad a través de sus productos y servicios.

Dice usted antes de Navidad. ¿La clave está en las fechas, en hacerlo en temporada baja?

Lo de temporada baja o alta depende de a qué te dediques, porque ahora mismo está la vuelta al cole, pero es cierto que las fechas del programa se buscaron bajo ese prisma. Aunque también teniendo en cuenta que este año están los bonos del Principado y no queríamos que conviviesen en el tiempo.

¿Esos bonos son sinergia o competencia?

Nada que podamos hacer en favor del comercio es competencia, todo es complementario. No queríamos que convivieran para poder sacarle el mayor partido a cada uno por independiente.

Gijón fue pionero en sacar bonos y dio esa fórmula por superada. ¿Se entiende que la repita el Principado ?

A nivel de Gijón lo que el comerciante puede ver es que existe un refuerzo a partir de dos partidas presupuestarias independientes, una del Ayuntamiento y otra del Principado. Los bonos cuando se hacen en cualquier ciudad o pueblo funcionan y porque lo haga el Principado el comercio de Gijón no se iba a quedar fuera.

¿Le está sacando el comercio local suficiente rendimiento al crecimiento turístico de Gijón?

Al turismo ya se le saca rendimiento, aunque no todo el mundo por igual. No es lo mismo si hablas de la arteria central que si te vas a barrios más alejados. Pero lo cierto es que queremos trabajar en ver cómo se puede crecer en toda esa faceta del turismo de compras. Ahora mismo tenemos pantallas en Corrida y la plaza del 6 de Agosto y a esas pantallas se les podría sacar más partido. Hay que trabajar mucho el turismo de compras; el turismo puede favorecer al comercio igual que a la hostelería

La Unión impulsa muchos proyectos de formación. ¿Falta profesionalidad? ¿Hay quien abre un negocio sin saber vender?

Cada uno monta un negocio por unas motivaciones y con unos conocimientos distintos. A lo mejor hay gente muy buena en una parte técnica o artesanal pero que no tiene tanta fuerza en gestión. Lo que nosotros estamos haciendo, tanto con el programa Care como con Digicom en la faceta de digitalización, es ayudar a los comerciantes a formarse . Pero no de manera estandarizada; la formación tiene que cumplir con la necesidad concreta que tú tengas. No es que falte profesionalidad; es que ahora en el comercio se trabaja mucho y los márgenes no son tan grandes como en otros momentos con lo que, al final, la misma persona tiene que cubrir muchos perfiles de trabajo.

¿El pequeño comercio sigue viendo la venta online como amenaza y no como ventaja?

Hay que verlo como una ayuda en algunos casos y como un complemento, en otros, y lo que tenemos que hacer es demostrar cuáles son nuestras fortalezas ya sea en tipología de producto, en atención al cliente, en autenticidad... e intentar llevar nuestra esencia de tienda física al mundo digital. El tema no es tanto de competencia como de poder aprovechar ese ecosistema digital para mejorar objetivos y poder crecer en ventas.

Basta pasarse por Porceyo para ver cómo crecen las grandes cadenas. ¿Otro peligro?

En lo que hay que pensar es en las ventajas que ofrece el comercio urbano . Si queremos sacar adelante atributos en donde otros son más fuertes, pues posiblemente perderemos, y aquí siempre se habla del componente precio. Pero si frente al precio hablamos de sostenibilidad, de proximidad, de atención al cliente... Esa cercanía humana que te puede dar el pequeño comercio no la tienes en tiendas grandes.

¿Por qué los jóvenes no quieren ser comerciantes?

Yo creo que porque no está de moda. Uno de nuestros grandes retos es el relevo generacional. Me da igual si de primera o de tercera. Es decir, si no puede ser entre padres e hijos, que pueda ser un traspaso entre particulares, pero es una pena que se pierda un negocio cuando ese negocio funciona, es rentable y tiene salida en el mercado. El Plan de Comercio establece trabajar en un censo de comercios, ver en cuáles se podría hacer un traspaso y facilitar un tiempo de transición entre el empresario actual y el futuro.

¿Y cómo se convence al joven?

Hay que conseguir que en los centros educativos y en las administraciones cuando se hable de emprendeduría también se hable de montar un comercio. Ser "youtuber" está muy bien y montar una startup, también; pero a lo mejor hay otro tipo de salidas.

¿En Gijón es más potente el comercio de barrio que el del centro?

Yo no hablaría de potencia, pero sí de que hay muchos barrios que tienen comercios con mucha personalidad y se hace mucha vida dentro de ese barrio. Nosotros, en su día y seguimos en ello, hicimos el centro comercial abierto del Centro y el de La Calzada. Son dos entornos comerciales fuertes en dos lugares diferentes. Eso te marca lo que es la vida de Gijón y su idiosincrasia a nivel comercial.

¿Qué necesita el comercio que le de la ciudad en materia de movilidad, urbanismo...?

El tema de movilidad puede ser algo a analizar. Ver cuestiones de aparcamiento, ver el efecto que puedan tener las zonas de bajas emisiones...

Hay una prevista en La Calzada. ¿Calcula un efecto negativo?

No puedo decir que vaya a tener un efecto negativo, pero seguramente condicione. Al cambiar las normas cambian los comportamientos y después hay que analizar cómo esos comportamientos se asientan en el mercado.

¿Qué tal este primer mes?

Me he sentido muy bien por cómo se hizo la transición con la anterior gerente Carmen Moreno y por el equipo que hay en la Unión, muy comprometido. Me he sentido muy bien acogido y estoy muy ilusionado con todos los proyectos que tenemos por delante, que son muchos.

¿La sombra de Carmen Moreno es alargada?

Trabajé con ella muchos años y es una mujer con mucho conocimiento y capacidad de análisis: un referente a nivel regional, nacional e internacional en este campo. En el día a día ahora estoy yo, pero contaremos con Carmen en todo lo que la necesitemos, que será mucho.

