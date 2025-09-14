Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje a Eusebio Ortega por sus 25 años de presidente vecinal

Eusebio Ortega en su homenaje como líder vecinal, ayer. | MARCOS LEÓN

El antiguo líder vecinal de San Andrés de los Tacones y fundador de la entidad vecinal, Eusebio Ortega Villalvilla, fue ayer homenajeado por sus 25 años de servicio como presidente vecinal a la parroquia en la que hace vida. Este acto fue impulsado por la comisión de festejos y tuvo lugar en el restaurante Savannah. En sus años como presidente, Ortega consiguió recuperar a San Andrés de los Tacones, mejorar sus carreteras y caminos, hacer llegar el agua a la parroquia, viajar en autobús al Parlamento Europeo en Estrasburgo para expresar sus reivindicaciones, y sobre todo, crear una fuerte relación con sus vecinos.

