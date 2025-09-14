Isabel Escandón presenta el libro "Nikos se esconde" en el café Dindurra de Gijón

El café Dindurra acogió esta semana la presentación del libro "Nikos se esconde", cuyo texto e ilustraciones corren a cargo de Isabel Escandón, mujer del jubilado cirujano gijonés Eusebio López-Mosquera. La autora departió sobre la obra, dedicada a su nieto, y también firmó varios ejemplares.

Isabel Escandón firma un ejemplar de la obra. / LNE