Isabel Escandón presenta el libro "Nikos se esconde" en el café Dindurra de Gijón
La autora se encargó tanto de los textos como de las ilustraciones
S. G.
El café Dindurra acogió esta semana la presentación del libro "Nikos se esconde", cuyo texto e ilustraciones corren a cargo de Isabel Escandón, mujer del jubilado cirujano gijonés Eusebio López-Mosquera. La autora departió sobre la obra, dedicada a su nieto, y también firmó varios ejemplares.
