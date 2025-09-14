Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva licitación para la reforma del Museo Barjola

s. g.

Gijón

Hasta el 10 de febrero tendrán de plazo las empresas interesadas en acometer las obras de reforma del Museo Barjola para la instalación de ascensor y diversas actuaciones de mejora de la accesibilidad tras el inicio de un nuevo periodo de licitación. El presupuesto es de 113.261,49 euros, IVA incluido, en una actuación impulsada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias.

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de cuatro meses. El Gobierno regional resolvió la aprobación de cláusulas administrativas particulares ya que la firma que había concurrido al proceso no presentó en su momento la documentación solicitada, por lo que quedó desierta licitación. El plan contempla la instalación de un ascensor, un aseo accesible en el edificio y pequeñas reformas en el acceso al mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
  2. Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
  3. Un barco de suministros atraca en el Muelle de Gijón para evitar consignatario y levanta las críticas
  4. Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
  5. Un motorista herido al ser arrollado por una ambulancia en Gijón
  6. El conductor que se dio a la fuga tras matar a un peatón en Gijón fue localizado al perder la matrícula en el lugar de atropello
  7. Herido de gravedad un motorista tras una colisión con un coche en la AS-II, a la entrada de Gijón
  8. Dos colegios en uno para empezar el curso en Gijón: los alumnos de Los Campos encuentran cobijo en el Asturias por las obras de mejora en su centro

Adecuar la antigua sede de la Fundación Metal para convertirla en el centro municipal de Nuevo Roces costará más de medio millón

Adecuar la antigua sede de la Fundación Metal para convertirla en el centro municipal de Nuevo Roces costará más de medio millón

La concertación social compromete el destino de 19 millones del presupuesto del Ayuntamiento de Gijón para 2026

La concertación social compromete el destino de 19 millones del presupuesto del Ayuntamiento de Gijón para 2026

Fernando Clavijo, gerente de la Unión de Comerciantes: "Al hablar a un joven de emprender hay que hablarle de montar un comercio"

Fernando Clavijo, gerente de la Unión de Comerciantes: "Al hablar a un joven de emprender hay que hablarle de montar un comercio"

La figura de la semana: María González Díaz, una currante al pie del "cañón"

La figura de la semana: María González Díaz, una currante al pie del "cañón"

Crónicas Gijonesas: Botellas, limpieza y patatas

Crónicas Gijonesas: Botellas, limpieza y patatas

Hablar de calidad, el debate que necesita la educación asturiana

Hablar de calidad, el debate que necesita la educación asturiana

Nueva licitación para la reforma del Museo Barjola

La parroquia de Veriña hace un homenaje a los vecinos mayores

La parroquia de Veriña hace un homenaje a los vecinos mayores
Tracking Pixel Contents