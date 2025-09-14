Nueva licitación para la reforma del Museo Barjola

Hasta el 10 de febrero tendrán de plazo las empresas interesadas en acometer las obras de reforma del Museo Barjola para la instalación de ascensor y diversas actuaciones de mejora de la accesibilidad tras el inicio de un nuevo periodo de licitación. El presupuesto es de 113.261,49 euros, IVA incluido, en una actuación impulsada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias.

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de cuatro meses. El Gobierno regional resolvió la aprobación de cláusulas administrativas particulares ya que la firma que había concurrido al proceso no presentó en su momento la documentación solicitada, por lo que quedó desierta licitación. El plan contempla la instalación de un ascensor, un aseo accesible en el edificio y pequeñas reformas en el acceso al mismo.