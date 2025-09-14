La parroquia de Veriña hace un homenaje a los vecinos mayores
La Asociación de Vecinos de Veriña hizo ayer homenaje, como cada año, a sus mayores, donde Loli Villar Martín (92 años) y Aurelio Suárez Suárez (75 años) fueron los protagonistas y galardonados con una placa y u nbolígrafo conmemorativo por parte de la entidad vecinal. Este acto tuvo lugar en el restaurante La Caldeira de la Campa Torres, donde los asistentes, galardonados y sus familiares pudieron disfrutar de la comida en su honor, Además asistieron el concejal de Atención a la Ciudadanía, Abel Junquera; de Servicios Sociales, Guzmán Pendás; y de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios.
