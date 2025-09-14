La redacción del proyecto de ampliación de Cabueñes, entre dos empresas
s. g.
Gijón
El estudio de arquitectura "Planho Consultores" y la UTE formada por el asturiano Estudio Norniella y el catalán Estudio Pinearq optarán a la redacción del proyecto básico y de ejecución y el estudio de seguridad y salud de las obras de ampliación y reforma del Hospital Universitario de Cabueñes, que incluirán criterios de sostenibilidad. El contrato había salido a licitación por casi dos millones de euros, IVA incluido.
El plazo de ejecución del contrato se estima en un año a partir de la fecha del firma del contrato. Las obras de ampliación del complejo sanitario se paralizaron en enero de este año, dando paso a un nuevo proceso administrativo. El Principado estima que los trabajos arranquen en Cabueñes en la segunda mitad de 2026.
