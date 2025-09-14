Los vecinos de Nuevo Roces celebran los grandes proyectos para el barrio: "Serán un atractivo"

Un consultorio médico al que ya llegarán pacientes mañana, un colegio en construcción con la mira puesta en el próximo curso, un proyectado centro municipal integrado en un edificio bien conectado.... En Nuevo Roces cunde el optimismo con una expansión de servicios que los vecinos consideran "necesaria" y que supondrá "un atractivo" para que el barrio más joven de Gijón continúe en crecimiento, aseguran sus vecinos.

Lucía Lobato, con la perra «Rumba», en el barrio. / MARCOS LEÓN

El matrimonio formado por Minka Stefanova y Todor Kostadinov lleva algo más de tres años en Nuevo Roces. Ambos observaban ayer con atención la fachada del consultorio. "Vendrá muy bien para no gastar gasolina, así estamos a cinco minutos", comentó Stefanova, que, no obstante, aprovechó la ocasión para reivindicar una farmacia, petición extendida en el vecindario. Con el centro médico a punto de estrenarse y los futuros colegio y centro municipal, Stefanova lo tiene claro. "Ahora todo estará más cerca", sostuvo.

"Cada vez somos más y estos proyectos son muy necesarios para no ser un ‘barrio dormitorio’", señalaba ayer Lucía Lobato mientras paseaba a la perra "Rumba" frente a una zona en obras generar nuevas viviendas en un barrio que sigue creciendo. Lobato llegó a él hace más de doce años y la situación ahora es bien distinta a la de entonces, dijo. La vecina también avaló la reconversión de parte del edificio de la Fundación Metal en centro municipal. "Todo lo que conlleve que no tengas obligatoriedad de desplazarte del barrio siempre es beneficioso", manifestó Lobato, para quien esta transformación que atraviesa Nuevo Roces "va a atraer más gente".

Minka Stefanova y Todor Kostadinov, frente al consultorio médico. / MARCOS LEÓN

Por la calle Alicia Concepción Álvarez paseaban ayer Adolfo Montes y su hijo Darío, de tres años, que miraba a lo lejos la imponente obra que fructificará en el colegio que tanto ha demandado en los últimos tiempos el colectivo vecinal. "Todo esto es fantástico; llevamos esperándolo muchos años", aseveró el vecino. Desde hace trece años reside Adolfo Montes el barrio. "Desde cuando esto era un desierto", bromeó el vecino, que ensalzó la evolución de la zona. "Aquí ahora hay un ambientazo total y ya tenemos más recursos", manifestó, antes de reclamar, también, una farmacia para el barrio.

Sobre el plan del centro municipal, por su parte, Montes se mostró directo y escueto. "Hace falta", afirmó el vecino, convencido de que la consolidación de este conjunto de proyectos elevará las posibilidades de un barrio que por su ubicación complica la movilidad de los residentes. "Cuanto más servicios haya en todos los sentidos, mucha más gente vendrá", incidió.

Alba Carrera, con el edificio de la Fundación Metal al fondo. / MARCOS LEÓN

Para Alba Carrera, la implementación del consultorio no era ni mucho menos un capricho, sino una "necesidad", principalmente, para los pacientes con movilidad reducida, que así no tendrán que trasladarse a Contrueces para acudir a una cita. Carrera, a su vez, reflexionó sobre el progreso que ha vivido Nuevo Roces con el transcurrir de los años. "Cuando vine a vivir, hace siete años, ni había tanta gente ni había casi nada en cuanto a servicios", aseguró la residente, que, en aras de dar respuesta al incremento de habitantes, abogó por reforzar las líneas de autobús para conectar el barrio con otros puntos de Gijón.

Pendientes de "detalles"

"Es una buena noticia", transmitía ayer la asociación vecinal mediante redes sociales en alusión al proyecto de centro municipal en el edificio de la Fundación Metal ubicado en la calle Juan de la Cosa. "Estamos a la espera de estudiar los detalles y plazos", agregó la entidad, que sintetiza el sentir general de un barrio que, a partir de mañana, ya podrá hacer uso de su flamante consultorio, que cuenta con alrededor de 5.000 tarjetas sanitarias activadas en trámites de hacerlo, síntoma de que Nuevo Roces desea disfrutar de los nuevos proyectos que, confían sus residentes, representen un revulsivo.