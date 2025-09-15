Actividad por doquier en la XVI Fiesta Intercultural de LATE Asturias
El Muséu del Pueblu d’Asturies albergó la XVI Fiesta Intercultural de la asociación LATE Asturias, entidad con sede en Gijón dedicada a los proyectos de cooperación internacional. La jornada contó con numerosas actividades, como teatro, música, degustación de comida senegalesa, saharaui y asturiana, taller de baile o exhibición de lucha senegalesa. A la cita acudieron Guzmán Pendás, concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación; y Beatriz Coto, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
