Cimavilla se Cimavilla honra a Fleming y a la Virgen de la Soledad en un animado cierre de las fiestas

El barrio de Cimavilla puse ayer punto y final a sus fiestas vecinales con un homenaje al doctor Fleming en Isabel la Católica tras un muy concurrido desfile y pasacalles. "Este desfile es tradición pura y dura; se vive desde que naces. Aquí desfila la gente del barrio de toda la vida. Yo voy a hacer 59 años y salgo, y conmigo mi hija y mi nieta; es una tradición que va de generación en generación", señalaba ayer, como ejemplo, el vecino César "El Submarino" mientras preparaba los últimos decorativos del coche para cerrar un pasacalles que hizo un recorrido desde la Antigua Rula y hasta la estatua en honor al científico que preside una plazoleta del parque.

Para Raquel Morán, vecina del barrio de toda la vida, este desfile "ye lo más grande", aunque le preocupa que esta tradición pueda estar yendo a menos con el tiempo. "La pena es que está muriendo poco a poco; cada vez hay menos coches y menos gente. Antes era mucho más vecinal, y tradicionalmente llevan esto los de toda la vida. No ye el mismo sentimiento vivir en Cimavilla que hacer lo que hacía la gente de Cimavilla", señalaba ayer la vecino que, aun así, con su traje tradicional de sardinera y junto a su familia, caminó este recorrido para poder venerar a la Virgen de La Soledad en un día tan especial como el de ayer.

Vecinos de Cimadevilla celebran el homenaje a Dr. Fleming en el Parque Isabel la Católica, ayer. / MARCOS LEÓN

Esta tradición, según relata el vecino Aaron Estévez, comenzó en 1955, cuando se inauguró la estatua en homenaje a Fleming y "una pareja de críos del barrio le llevaron flores". El resto es historia. "Desde entonces, todos los vecinos, en muestra de agradecimiento por el descubrimiento de la penicilina, le llevamos flores, porque salvó a mucha gente de muchas enfermedades", resume Estévez, que participa todos los años en este desfile siempre cuando "el cuerpo lo aguante", ya que tras casi dos semanas de fiesta, "a veces cuesta el madrugón".

Visitas de otros barrios

Percusión, baile y trajes tradicionales llenaron las calles de cientos de curiosos con ganas de ver este divertido y familiar desfile. Esta celebración no solo reunió a los vecinos de Cimavilla, sino también a varias charangas que se unieron para bailar y tocar en este día festivo. "Esto es la unión de todas las charangas, y es una maravilla, un disfrute y venimos a pasarlo genial; nosotras bailamos todo el camino, Van delante con la música y nosotras detrás, bailando, aunque si nos cansamos siempre podemos caminar un poquitín", aseguraba ayer en los preámbulos Susi Martínez, del barrio de Nuevo Gijón, junto a sus compañeras de baile Ludi Magdalena, del centro, y Pilar Fernández-Acevedo, vecina de Laviada, minutos antes de emprender este pasacalles.

Por lo demás, el barrio Alto culmino ayer sus fiestas con, además, una sardinada al mediodía y un muy buen ambiente en las calles.