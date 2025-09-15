El Coto y Moreda cierran unas fiestas "espectaculares"

Los barrios de El Coto y Moreda dijeron ayer adiós a sus fiestas vecinales con mucho ritmo, comida y diversión. También, con la esperanza de que los trámites burocráticos "en los barrios pequeños se faciliten para las próximas ediciones", pero con el buen sabor de boca de haber saldado unos festejos que definen como "espectaculares".

Moreda se despidió con una holi party. "Los más pequeños se lo pasaron en grande repartiéndose polvazos entre ellos", dijo riéndose la presidenta de la asociación vecinal de Moreda, Charo Blanco. Tras esta actividad, los vecinos ayudaron a recoger lo que fueron unas "fiestas de pueblo tradicionales". "Este año las fiestas fueron tranquilas y estamos contentos porque nos llegaron los permisos pronto, pero nos gustaría que las exigencias y la burocracia se facilite para las fiestas pequeñas como las nuestras, porque muchas veces para nosotros las cosas son un poco más complicadas", demandó Blanco.

Vecinos celebran en la comida tradicional en las fiestas de Moreda, ayer. | MARCOS LEÓN

Según explicó Blanco, las fiestas de su barrio "no son como las demás", sino que mantienen la "esencia" de las fiestas de pueblo, donde los vecinos colaboran llevando la comida e invitándose entre ellos. "Es una comida vecinal de traje, cada uno lleva lo suyo, pero siempre invitas a tus vecinos, ellos te invitan con otras cosas. Son unas fiestas de pueblo, y llevan siendo así casi treinta años", añadió Blanco.

Con el reparto del bollo para comenzar la jornada festiva y el acompañamiento de la banda de gaitas "Villa de Xixón", y con juegos populares, Moreda dijo adiós con una comida en la que participaron alrededor de ochocientas personas.

Las fiestas de San Nicolás en el barrio de El Coto, por su parte, que comenzaron el viernes y cerraron ayer domingo, también estuvieron llenas de actividades, música y diversión, un momento especial para todos los vecinos. "Fueron unas fiestas espectaculares. Lleno los tres días con el colofón de la multitudinaria comida vecinal", se felicitaba ayer Christian Guisado, líder vecinal.

Ayer, como cierre de esta edición festeja, empezaron con un corte de jamón, y seguido la sesión vermú con ‘Pepo K-Libre’ al micrófono, un espectáculo que hizo a los asistentes ponerse en pie y bailar al son de su música. Una vez finalizado el show musical, los vecinos se reunieron para su comida tradicional, y una rifa de "Cartones Locos" fue el postre favorito de muchos de los asistentes. Una vez finalizada la rifa, el público disfrutó de una exhibición de baile, y seguido tuvo lugar la entrega de premios "El Coto de Pinchos". Para poner el punto y final, El Coto celebró con una verbena por todo lo alto con la orquesta "Pasito Show".