Un crucero con 750 pasajeros atraca hoy en El Musel camino de Portugal
Tras hacer escala en Burdeos y Bilbao y antes de zarpar para La Coruña atracará hoy en El Musel el crucero "Seven Seas Grandeur", perteneciente a la flota de la compañía Regent Seven Seas. El buque –con 224metros de eslora y 7 metros de calado–tiene capacidad para 750 pasajeros y 542 tripulantes. La previsión es que el buque llegue al puerto gijonés a las siete de la mañana. Allí, los cruceristas se encontrarán con un punto de información turística y un autobús lanzadera que los transportará hasta el entorno del Museo del Ferrocarril para que puedan visitar el casco urbano. El crucero arrancó el martes de Le Havre (Francia) y su ruta de navegación incluye España y Portugal.
