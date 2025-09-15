La escuela infantil del Llano se reajusta sin parar la obra de construcción

Aunque la tramitación del expediente ya fue anunciada será este martes, si no hay problemas por el camino, cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento oficialice el acuerdo que garantiza la continuidad provisional de las obras de construcción de la escuela infantil del Llano mientras se redacta una modificación del proyecto inicial. Esa misma mañana la Alcaldesa, Carmen Moriyón, acompañada del concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, visitará las obras de la escuelina. También realizarán una visita a los trabajos en marcha en La Serena, que buscan pacificar un entorno marcado por la presencia de centros educativos.

Las obras de la escuelina de El Llano –la última a construir por el Ayuntamiento tras la puesta en marcha de la red autonómica de escuelas de 0 a 3 años donde se integrarán las gijonesas– se adjudicaron a Ferrovial en octubre del año pasado por 4 millones y en 18 meses. El desarrollo de las obras supuso que, en marzo, se detectarán problemas en una parte del terreno, donde se vio menor consistencia respecto a los cálculos del estudio geotécnico. La necesidad de reajustar el sistema de cimentación justifica una modificación del proyecto, que supone un incremento del 7,94 por ciento en su ejecución material. Así, el proyecto modificado sube a 4,3 millones. El interés general, por otra parte, justifica que no se suspendan las obras.