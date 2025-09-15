Los acusados de matar a José Antonio Justel en la puerta de un pub de Gijón afrontan 15 años de cárcel
El Ministerio Público también pide otros diez años de libertad vigilada para los supuestos autores del crimen, ocurrido en 2023
Los dos acusados de matar a José Antonio Justel Alonso a las puertas de un pub de Fomento tras haber mantenido una discusión dentro del mismo, se enfrentan a la petición de la Fiscalía de que los encierren quince años en la cárcel más otros diez de libertad vigilada, para cada uno de los dos acusados de un supuesto delito de homicidio. Los hechos se produjeron en noviembre de 2023. El Ministerio Público ya ha presentado sus conclusiones provisionales, con esta petición de penas, de cara al juicio cuya fecha está aún por determinar.
Los dos acusados encarcelados de forma provisional por estos hechos, si bien en la actualidad sólo permanece en prisión preventiva uno de ellos, el supuesto autor de la paliza mortal, mientras que el coautor fue puesto en libertad provisional el 3 de abril de 2024.
La salvaje agresión se produjo sobre las tres de la mañana del 11 de noviembre de 2023. Según el relato del fiscal, los acusados -nacidos en 1997 y en 1993 respectivamente- entablaron una discusión con la víctima en el interior de un pub de la calle Marqués de San Esteban de Gijón. Ambos acusados supuestamente golpearon a Justel, leonés de 44 años y antes de que el personal de seguridad del local los echara a la calle se dirigieron a la víctima con expresiones como “hijo de puta, te vamos a matar, primo, primo”.
Golpe en la sien
Los dos acusados esperaron a las puertas del local, abalanzándose sobre José Antonio Justel cuando salió del establecimiento. Según la fiscalía, uno de los acusados le propinó un fuerte golpe en la sien izquierda con el codo, provocando que la víctima se desplomara. El mismo acusado -el que aún permanece en prisión- continuó golpeándole cuando ya estaba en el suelo. Horas después, poco antes de las siete de la tarde, José Antonio Justel fallecía en el Hospital Universitario Central de Asturias, dejando huérfano a un niño de seis años.
Además de las penas de cárcel y de libertad vigilada posterior, la Fiscalía pide imponer a ambos acusados de forma solidaria el pago de 100.000 a cada uno de los padres de José Antonio Justel Alonso, más los intereses legales, en concepto de responsabilidad civil.
El crimen motivó protestas vecinales ante la inseguridad ciudadana en una de las principales zonas de ocio nocturno de la ciudad. También llevó a que se guardara un minuto de silencio por la víctima en el pleno municipal de Gijón.
