Gijón, tierra de "influencers": "Hasta que no te pones con las redes sociales, no te das cuenta del impacto que tienen"

El uso de las redes sociales como herramienta de trabajo e incluso como profesión principal se consolida también en Asturias. Gijón cuenta con una lista ya larga de "influencers" que, con fines divulgativos o de promoción comercial, están encontrado en el mundo online una manera de ganarse la vida. Los jocosos comentarios ya virales de la joven María Boto, que tiene una bocatería, y el tándem que forman las asturianas Elena Álvarez y Marina García, autodenominadas las "Asturxules" en redes para difundir la lengua asturiana, son algunos de los perfiles que más están creciendo este año.

Jun Fernández, en el puerto deportivo de Gijón. / LNE

"Hasta que no te pones con las redes sociales, no te das cuenta del impacto que tienen (en un negocio). En mi caso, un día tenía pocas personas y, al día siguiente, después de subir vídeos a TikTok, había gente haciendo cola. Se notó un montón", señala María Boto, de 25 años, responsable de una bocatería en la calle Claudio Alvargonzález. Estudiante de Comercio y Marketing y empleada en una inmobiliaria, Boto se hizo viral casi de casualidad y tras quejarse con mucho sentido del humor de un andamio que tapaba su negocio, por entonces recién inaugurado, y con ella aprendiendo todavía a gestionarlo. "La idea fue de mis padres y nadie en mi familia antes había tenido un negocio de hostelería. Fue complicado al principio aprender sobre las leyes y permisos", reconoce. Para ella, el impacto que han tenido las redes en su local es evidente: "Un día me pararon en el aeropuerto y me dijeron que me conocían de redes. Y dije: ‘mira soy como la influencer María Pombo’".

El asturiano también es viral

Elena Álvarez (25 años) y Marina García (23 años), más conocidas en redes como las "Asturxules", también están volcando sus conocimientos de estudios de Filología Hispánica y especializadas en asturiano en el mundo online, en su caso, en Instagram, una herramienta que utilizan para "dar visión al asturiano" y reivindicar que "no solo pertenece a la zona rural". "Queremos cambiar la mentalidad de la xente, y que sepan que el asturianu ye algo importante, y que saber asturianu ábrete más puertes de las que te cierra", explican. "Vivimos en la época de la desinformación, del falar sin saber, y ye darle autoridad a la ignorancia. Nosotras facemos trabayu de investigación y subimos les fuentes", señala García.

María Boto, en la Bocatería Avalon / LNE

Con ya casi 10.000 seguidores, sus vídeos, grabados desde Gijón y con formatos cortos y amenos, tratan de extender a lo urbano una normalización lingüística que ellas consideran más arriagada en lo rural. "En las ciudades el asturianu ye minoritario, mientras que en las zonas rurales la xente sí fala asturianu. Lo que pasa ye que hay cada vez menos xente en lo rural, y la xente en las ciudades cambia la forma de falar", aseguró Álvarez. "Ye la nuestra identidad, a mi dame mucha pena como les nueves generaciones cada vez pierden más el asturianu, ye una cosa que ponme bastante triste", añade.

Para muchos es casi una norma hacerle una foto a un plato bonito y subirlo a redes sociales. Elisa Loredo, gijonesa de 29 años y trabajadora social en el Hogar de San José, creó en 2018 "Comergijón", una guía gastronómica en Instagram, donde "un amigo está recomendando a otro amigo". "Yo no tengo ni idea de gastronomía, y me baso en lo que nos gusta a mí y a mis amigos, pero no tengo ningún estudio de ello, a mí me gusta comer y probar sitios nuevos, pero creé la cuenta para recomendar de amigo a amigo", señala la joven, que tiene más de 7.000 seguidores.

Las "Asturxules", en el paseo marítimo de Gijón. / LNE

"¿Qué es lo que nos frena a los jóvenes a probar sitios nuevos?", dice la gijonesa que se preguntaba porque, explica, siempre estuvo interesada en la gastronomía. "Siempre que vas a otra ciudad pruebas sitios nuevos, pero, cuando estás en la tuya propia, no. Lo que nos frena, entonces, es el no tener esa recomendación de un amigo", se responde Loredo, que dice haber creado esta cuenta con otro objetivo: "Quiero impulsar un poco el comercio local de Gijón. La ciudad está creciendo un montón y hay que poner en auge a la gente de aquí que se lanza a abrir un negocio".

Los viajes, un clásico

Jun Fernández (30 años), bailarín gijonés con raíces brasileñas, viaja por el mundo para mostrar sus experiencias a todos sus seguidores. "Emprender en redes en Gijón es arriesgarse al juicio total de la gente, porque te suelen juzgar al principio, y también cuesta salir de la zona de confort. Yo empecé a crecer cuando salí de mi tierra y me puse a viajar por Latinoamérica", señala Fernández, quien estuvo viajando por Venezuela, el país latinoamericano que más apoyo le dio hasta el momento, donde asegura que hay "muchos astur-venezolanos jubilados". Pese a que Fernández acaba de conseguir en Instagram más de cien mil seguidores, asegura que "el tema del famoseo y tener muchos seguidores no es lo que más le importa", sino que para él lo importante es "influir de cierta forma en la vida de las personas, para que hagan un viaje o se lancen a salir de su zona de confort como hizo él".