Los impuestos "congelados" en el Ayuntamiento de Gijón suponen un tercio de los ingresos municipales

Cinco son los impuestos que un Ayuntamiento puede aplicar a sus vecinos. Y cinco son los impuestos que el Ayuntamiento de Gijón mantendrá congelados en 2026. La decisión del gobierno conformado por Foro y PP de no subir ni el IBI, ni la viñeta, ni la plusvalía, ni los impuestos sobre actividades económicas y construcciones, instalaciones y obras es elemento sustancial en el actual proceso de elaboración del presupuesto municipal del próximo año.

No hay que olvidar que por la vía de la recaudación de esos cinco impuestos llegan al Ayuntamiento un tercio de sus ingresos. O algo más. El ejemplo está en el presupuesto aprobado para este 2025. El total del estado de ingresos se fijó en 303,5 millones. Vía impuestos municipales la recaudación esperada alcanza los 116,5 millones. Esperada y a conseguir, porque el informe de ejecución presupuestaria a mitad de este año determinaba unos derechos reconocidos ya del 60 por ciento en impuestos directos y del 37 por ciento en indirectos.

Por partes. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es, con diferencia, el impuesto municipal que más dinero aporta. Sumando los IBI urbano, el rural y de características especiales, son 65,5 millones en las actuales condiciones. Del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, la popular viñeta, se esperan unos 11 millones, y del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, lo que se conoce como plusvalía, otros 13,5. La estimación para el IAE (impuesto de actividades económicas) en este año es de 10,5 millones.

Todos estos son impuestos directos. Un capítulo donde, aunque no sea municipal, también computan los 10,1 millones que le llegan al Ayuntamiento del impuesto sobre la renta. En total, 110,6 millones para el capítulo 1 de ingresos del presupuesto. El capítulo 2, el de impuestos indirectos, debe dejar en las arcas municipales 21,8 millones. Aquí solo hay uno municipal: el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), con una estimación de ingresos de 15,6 millones.

Ajustes mínimos en las tasas y los precios públicos

Las ordenanzas fiscales municipales también incorporan tasas y precios públicos. Para el 2026 la estrategia es de congelación general con ligeros ajustes que tienen que ver, sobre todo, con el servicio de grúa y los precios en el Jardín Botánico. El Patronato Deportivo también incluye reajustes en sus tarifas. Las modificaciones de las ordenanzas fiscales para el año que viene presentadas por la concejalía de Hacienda están ahora mismo abiertas a las enmiendas de los grupos de la oposición. Pero la congelación de los cinco impuestos no tiene vuelta atrás. Con el sistema de tramitación actual, el hecho de que no se haya incorporado ningún cambio a lo aprobado para 2025 hace que no se puedan presentar enmiendas a las ordenanzas que les dan soporte.