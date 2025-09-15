El Jardín Botánico de Gijón supera las 78.000 visitas este año y bate su récord veraniego

El Jardín Botánico apunta con cerrar uno de sus mejores años en cuanto a visitantes. El Ayuntamiento acaba de cerrar un primer balance anual en el que se señala que, desde inicio, de año y hasta el 31 de agosto, el recinto ha registrado más de 78.000 visitas, una cifra que se queda a poco más de medio millar de superar el récord histórico que, por ahora, sigue teniendo el último año antes de pandemia, el 2019. Este 2025, sin embargo, sí ha servido para cerrar un récord, el de verano: entre julio y agosto el Jardín acogió a más de 40.000 asistentes, una cuantía que supone un incremento de unas 5.000 personas respecto a lo que venía siendo la media habitual en la última década.

El Botánico, inaugurado en 2003, registra una tendencia al alza en cuanto a visitas de manera más o menos constante desde 2010 y con la única excepción del año de pandemia –por las restricciones propias de ese 2020 de confinamiento y distancias de seguridad– y, en menor medida, los dos años siguientes. Con los datos registrados en este 2025, sin embargo, la tendencia de nuevo al alza iniciada en 2023 se consolida y deja hasta el pasado 31 de agosto un balance de 40.179 asistentes. Son, hasta esa fecha, 8.500 más que los registrados en 2024 y 9.500 más que los que tuvo 2023. La distancia es lógicamente más amplia en años de pandemia: por estas fechas, el marcador iba por los 50.000. Las distancias, por lo demás, se acortan respecto al que sigue siendo por ahora el año "dorado" de las visitas al Botánico, el 2019, que por estas fechas llevaba algo más de medio millar de visitas.

El Jardín Botánico recibe cada vez más el grueso de sus visitas en verano, que poco a poco se ha ido incorporando al programa de actividades estivales como una sede más para acoger conciertos y sesiones especiales. Y limitando el balance a los meses de julio y agosto, este 2025 acaba de desbancar el récord de que ostentaba el citado 2019. Han sido 40.179 las personas que se han acercado al Botánico este último verano. Habían sido, hace seis años, 37.695. Resulta especialmente llamativo el registro de este mes de agosto, que se cerró con 25.336 visitantes, lo que supone alrededor de un tercio del total de asistentes en un único mes.

Agosto, el gran mes

El Botánico, que en épocas de actividad suele oscilar entre las 300 y las 600 entradas al día, tuvo en agosto jornadas en las que superó el millar de visitas. El más concurrido fue el día 5 –por entonces estaba en pleno apogeo el programa de Nocturnia–, que cerró sus puertas tras recibir a 1.210 personas. La mayoría de jornadas de agosto, de hecho, se saldaron con más de 700 entradas validadas. Y julio, que desde siempre es un mes menos concurrido, superó también el medio millar de asistentes en el marco de las actividades de "La terraza del Botánico" –un programa de conciertos– y de "Aventura nocturna".

En sus primeros años de vida, el gran jardín cerró sus veranos con balances mucho más humildes. Su primer registro completo, el de 2004, saldó sus meses de julio y agosto con un total de 18.434 visitas. Tardó un par de años, hasta 2017, en superar la barrera de los 20.000 asistentes, y sufrió después un ligero bajón que se recuperó con el cambio de década. Desde 2014 y salvo en años de pandemia, el verano en el Botánico reúne siempre a más de 30.000 asistentes.