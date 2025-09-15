José María Ruilópez presenta una novela sobre la prostitución

El escritor asturiano José María Ruilópez, residente en Gijón, presentará este miércoles, en el Ateneo Jovellanos, en la Escuela de Comercio, su séptima novela, titulada "Sencillamente: ¡Oh Diosa!". Una obra narrada en primera y segunda persona que aborda la relación entre una meretriz y un hombre, sus encuentros y diálogos, con 86 capítulos de 500 palabras cada uno. "Tiene una gramática especial", subraya el autor de un libro que "no se esconde" ante la prostitución, un tema "de actualidad" y que "está en la calle".

En octubre de 2021 comenzó José María Ruilópez a escribir una propuesta "valiente y original", como reivindica la editorial Avant, quien publica el libro, que contiene diálogos separados por puntos y comas. El título, acabado en marzo de este año, fue seleccionado entre las más de mil obras participantes en el concurso "Avant Ciudad de Ceuta". Los protagonistas, la meretriz y su acompañante, están inmersos en una relación "íntima pero superficial, porque ella tiene su trabajo", señala José María Ruilópez, que encomia la labor de Joaquín Fanjul para diseñar una imagen de portada "muy atractiva".

"Cuando un escritor hace una novela, mezcla las propias experiencias con la creatividad", expresa el autor, que, sin desvelar el desenlace de la historia, advierte de que se trata de "un final un poco trágico". Resalta Ruilópez que la elección de la temática de la prostitución no tiene nada que ver con los escándalos que han salpicado al gobierno nacional. "Es una coincidencia", asevera el asturiano, artífice de una obra en la que cada capítulo lleva un título.

Uno de los aspectos que destaca José María Ruilópez es "la forma de escribir los diálogos". En la narrativa, donde emanan el deseo, el odio, los celos, la manipulación o el sexo, la vida de la meretriz y el hombre se ve perturbada por un nuevo personaje. "Cuando hay una tercera persona, la relación empieza a resquebrajarse", sostiene el asturiano, asimismo autor de poemarios como "Territorio ofendido" o "Tiempo imaginario".

Cristina Álvarez Cienfuegos, directiva del Ateneo Jovellanos, leerá el pregón del libro durante la presentación del miércoles, en la que José María Ruilópez traerá a colación las figuras de Franz Kafka o Henri de Toulouse-Lautrec. "Ha creado una obra que no solo explora las dimensiones de una relación amorosa marcada por el desencanto, sino que también se aventura en los rincones más oscuros de la psique humana, donde se encuentran los deseos, los miedos y el dolor de un amor incompleto", sostiene la editorial Avant sobre José María Ruilópez. La editorial ensalza asimismo que "el uso de la gramática con pausas solo sugeridas por puntos y comas conduce por un flujo constante de pensamientos, como un río emocional que arrastra al lector sin dejarle tiempo a respirar".

El erotismo sobrevuela "Sencillamente: ¡Oh Diosa!", título que también tiene una vuelta de tuerca, pues a nivel sonoro juega con el término "odiosa" de no ser por la interjección. El miércoles, José María Ruilópez desarrollará en profundidad los porqués de su séptima novela.