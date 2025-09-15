Multitudinaria ofrenda floral por la Virgen de la Soledad

Decenas de fieles se reunieron ayer en Cimavilla para acompañar en la procesión de la Virgen de la Soledad –en la foto–, un acto donde las redes de pesca, los pies descalzos, las lágrimas y la emoción siguieron a la Virgen de la Soledad por las calles del barrio pesquero para poner fin a diez intensos días de fiesta.