Multitudinaria ofrenda floral por la Virgen de la Soledad
Decenas de fieles se reunieron ayer en Cimavilla para acompañar en la procesión de la Virgen de la Soledad –en la foto–, un acto donde las redes de pesca, los pies descalzos, las lágrimas y la emoción siguieron a la Virgen de la Soledad por las calles del barrio pesquero para poner fin a diez intensos días de fiesta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- El conductor que se dio a la fuga tras matar a un peatón en Gijón fue localizado al perder la matrícula en el lugar de atropello
- Herido de gravedad un motorista tras una colisión con un coche en la AS-II, a la entrada de Gijón
- El Grupo Junquera bautiza a su nuevo carguero en el puerto de Gijón con la intención de aumentar la flota en el futuro: 'Vamos a continuar creciendo
- La expansión de Nuevo Roces lleva a proyectar un nuevo centro municipal (y esta será su ubicación)
- El archivo fotográfico de Gijón gana más imágenes gracias a la exposición del Revillagigedo: 'Ha servido para animar a personas y familias a donar
- Sidra Trabanco repasa sus cien años de historia en un libro que recorre 'la memoria no sólo sidrera, sino también emocional