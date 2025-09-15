Nuevo arcén, un paso de peatones y un único sentido de circulación para el camín del Turruxón (Cenero)

La empresa Alvargonzález Contratas hará, en el marco del contrato municipal de conservación viaria, obras en el camín del Turruxón, en la parroquia de Cenero. En concreto, la actuación que se plantea desde el servicio de Obras Públicas es la adecuación del arcén peatonal. El coste estimado del trabajo es de 30.037 euros (impuestos incluidos) y el plazo de ejecución se fija en un mes. La aprobación de esta obra se hará esta semana en Junta de Gobierno. ¿Qué se quiere hacer? Los técnicos municipales recuerdan que el camín del Turruxón y la carretera de Trubia (entre el camín y la cuesta de San Sebastián) presentan una sección estrecha que "dificulta la coexistencia segura entre vehículos y peatones". Con el objetivo de priorizar la seguridad peatonal en este entorno se propone ejecutar un arcén peatonal delimitado y seguro hasta el lavadero de Fonfría. Un arcén de 480 metros lineales. También se instalarán bolardos de caucho semiflexible para la separación física entre la zona peatonal y la calzada, se ejecutará un paso de peatones y se reordenará el tráfico en la vía estableciendo un único sentido de circulación para los vehículos.