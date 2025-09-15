Nuevo arcén, un paso de peatones y un único sentido de circulación para el camín del Turruxón (Cenero)
La empresa Alvargonzález Contratas hará, en el marco del contrato municipal de conservación viaria, obras en el camín del Turruxón, en la parroquia de Cenero. En concreto, la actuación que se plantea desde el servicio de Obras Públicas es la adecuación del arcén peatonal. El coste estimado del trabajo es de 30.037 euros (impuestos incluidos) y el plazo de ejecución se fija en un mes. La aprobación de esta obra se hará esta semana en Junta de Gobierno. ¿Qué se quiere hacer? Los técnicos municipales recuerdan que el camín del Turruxón y la carretera de Trubia (entre el camín y la cuesta de San Sebastián) presentan una sección estrecha que "dificulta la coexistencia segura entre vehículos y peatones". Con el objetivo de priorizar la seguridad peatonal en este entorno se propone ejecutar un arcén peatonal delimitado y seguro hasta el lavadero de Fonfría. Un arcén de 480 metros lineales. También se instalarán bolardos de caucho semiflexible para la separación física entre la zona peatonal y la calzada, se ejecutará un paso de peatones y se reordenará el tráfico en la vía estableciendo un único sentido de circulación para los vehículos.
- Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- El conductor que se dio a la fuga tras matar a un peatón en Gijón fue localizado al perder la matrícula en el lugar de atropello
- Herido de gravedad un motorista tras una colisión con un coche en la AS-II, a la entrada de Gijón
- El Grupo Junquera bautiza a su nuevo carguero en el puerto de Gijón con la intención de aumentar la flota en el futuro: 'Vamos a continuar creciendo
- La expansión de Nuevo Roces lleva a proyectar un nuevo centro municipal (y esta será su ubicación)
- El archivo fotográfico de Gijón gana más imágenes gracias a la exposición del Revillagigedo: 'Ha servido para animar a personas y familias a donar
- Sidra Trabanco repasa sus cien años de historia en un libro que recorre 'la memoria no sólo sidrera, sino también emocional