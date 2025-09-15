Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un recorrido por la exposición del Revillagigedo: Gijón en tarjeta postal, 1898-1992

De la mano del cronista oficial de Gijón, Luis Miguel Piñera, LA NUEVA ESPAÑA ofrece un recorrido en doce entregas por la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro fotografías (1858-1992)" del Palacio de Revillagigedo para analizar cada una de las partes de esta muestra comisariada por Crabiffosse y Juaco López con imágenes de los fondos municipales

Entorno de la iglesia de San Pedro. | MUSEO DEL PUEBLO DE ASTURIAS

La colección de tarjetas postales que se conserva en el Muséu del Pueblu d´Asturies es muy numerosa: se muestran en la exposición 450 de ellas. Son postales entre el año 1900 y reflejan la actualidad en su anverso, con imágenes con los espacios más céntricos y más turísticos de la ciudad. La parte del reverso se dedica a escribir el mensaje, la dirección del destinatario y del remitente, y hay un lugar para el sello.

El motivo al principio era ahorrar costes, al no necesitar sobre, y las primeras no llevaban ilustración ninguna. Luego vinieron las conocidas tarjetas con una imagen en una cara. La mayoría tenían fines turísticos y con ellas comenzó el auge de las tarjetas postales en todo el mundo que luego derivó en afán coleccionista.

Gijón tiene memoria fotográfica y la tiene bien conservada. Las postales están presentes en esta muestra con imágenes veraniegas y turísticas e incluso con imágenes industriales de una ciudad en blanco y negro tan distintas al color de hoy. Gijón pasó mediante la fotografía del blanco y negro, a veces del gris, al color. Pero sigue siendo Gijón.

Postal del tranvía en Gijón. | MUSEO DEL PUEBLO DE ASTURIAS

Las tarjetas postales son historia gráfica de la ciudad. La fotografía es parte muy importante de la memoria social gijonesa, y es que sin memoria no hay identidad. A veces la memoria oral y la memoria escrita aparecen mediatizadas por lo humano, pero las postales reflejan la realidad exacta. No en vano se usa la expresión "memoria fotográfica" para caracterizar a una persona fiable y de gran retentiva. Gijón era así.

Leemos, en asturiano, en el código QR de la exposición:"La fotografía emprincipió a illustrar les tarxetes postales nos años caberos del sieglu XIX. El desendolcu d´estes postales anduvo al empar del turismu. Tuvieron un ésitu social bultable y nos primeros años del sieglu XX yá circulaben a millones. Con semeyes de Xixón emprentáronse les primeres postales d´Asturies en 1897 por Hauser y Menet, de Madrid, y Loma, de Xixón, emplegando imáxenes del puertu sacaes por Enrique Marquerie. Amás, los talleres gráficos xixoneses foron pioneros n´España, xunto con Madrid y Barcelona, nel emprentáu de tarxetes postales, con Paquet y Mencía, Artes Gráficas y, sobre too, Bellmunt y Díaz, que tiraron delles riestres ente 1900 y 1905".

Comenzado el siglo XX la ciudad va a ser motivo de muchos álbumes y serie de tarjetas postales a cargo de editores locales. Destaca Laureano Vinck y "foriatos" como L. Roisin, de Barcelona. El turismo impulsó esa abundancia de postales con vistas de calles y plazas, la playa, el puerto, monumentos y la zona rural. A partir de la década de 1960, con la aparición de la fotografía en color, la playa de San Lorenzo y su fachada va a ser el motivo más frecuente de esas tarjetas, aunque sumando también espacios nuevos como la Universidad Laboral o las Mil Quinientas viviendas de Pumarín.

