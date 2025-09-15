El Secretariado Gitano impulsa la formación de doce jóvenes
R.V.
Gijón
Doce jóvenes de etnia gitana recibirán durante tres meses formación en desarrollo personal, competencias para el empleo, formación profesional y formación práctica en empresa dentro del programa "Formatéate con garantía", que impulsa la Fundación Secretariado Gitano y que hoy arranca. El proyecto se prolonga hasta mediados de diciembre.
Este programa se dirige a jóvenes en dificultad social, de entre 18 y 30 años y beneficiarios del sistema de Garantía Juvenil. Jóvenes con baja cualificación y con unas opciones de acceso al mercado laboral muy condicionadas. En unos casos por el desempleo de toda la unidad familiar y en otros por bajos niveles educativos, por tener hijos a su cargo o por vivir en zonas con escasos recursos.
