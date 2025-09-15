Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Últimos días para participar en el stand Impulsa en la próxima feria AGROPEC

Sede de Gijón Impulsa

Sede de Gijón Impulsa

M. O.

El Stand Impulsa estará presente en la próxima edición de AGROPEC, Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras, que tendrá lugar en el Recinto Ferial Luis Adaro del 26 al 29 de septiembre.

AGROPEC, es una de las ferias agropecuarias a nivel nacional y un punto de encuentro inexcusable para los profesionales del sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero. Así, la ganadería, la industria alimentaria, los bienes de equipo para las industrias transformadoras, la pesca y su transformación, alternativas a las actividades agrarias y ganaderas y la artesanía conviven en ella.

Como en otras ferias que se celebran en nuestra ciudad, desde Gijón Impulsa, en su idea de ayudar a la consolidación de las empresas, ofrece un espacio dentro del de su stand, en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón. Así, se ofrece la oportunidad de participar como expositores a aquellas iniciativas de nuestro municipio, preferentemente que no superen los cinco años de vida, y que desarrollen una actividad relacionada con la temática de las ferias, para que puedan dar a conocer sus productos y servicios.

AGROPEC es una importante cita anual que no sólo congrega a los más destacados profesionales de los sectores Agrícola, Ganadero, Forestal y Pesquero, se ha convertido en una muestra muy relevante dentro del panorama nacional contando año tras año, con una destacada afluencia de público en general.

La iniciativa propone la puesta a disposición de un espacio en el citado Stand Impulsa, que podrán ocupar jóvenes empresas del municipio durante la celebración del certamen. Como requisitos se establece que las empresas estén ubicadas en el municipio de Gijón/Xixón y no superen los cinco años de antigüedad. El precio simbólico de esta participación en AGROPEC se sitúa en los 50€ (Iva incluido).

Para todas aquellas empresas que estén interesadas, el plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo día 17 de septiembre a través del correo electrónico actividadferial@camaragijon.es

Pueden consultar las bases, la solicitud y memoria en el siguiente enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
  2. Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
  3. El conductor que se dio a la fuga tras matar a un peatón en Gijón fue localizado al perder la matrícula en el lugar de atropello
  4. Herido de gravedad un motorista tras una colisión con un coche en la AS-II, a la entrada de Gijón
  5. La expansión de Nuevo Roces lleva a proyectar un nuevo centro municipal (y esta será su ubicación)
  6. Evacuada en ambulancia una mujer tras sufrir una caída en Campo Valdés, en Gijón
  7. Los vecinos de Nuevo Roces celebran los grandes proyectos para el barrio: 'Serán un atractivo
  8. Sidra Trabanco repasa sus cien años de historia en un libro que recorre 'la memoria no sólo sidrera, sino también emocional

Últimos días para participar en el stand Impulsa en la próxima feria AGROPEC

Últimos días para participar en el stand Impulsa en la próxima feria AGROPEC

Los acusados de matar a José Antonio Justel en la puerta de un pub de Gijón afrontan 15 años de cárcel

Los acusados de matar a José Antonio Justel en la puerta de un pub de Gijón afrontan 15 años de cárcel

Gijón, tierra de "influencers": "Hasta que no te pones con las redes sociales, no te das cuenta del impacto que tienen"

Gijón, tierra de "influencers": "Hasta que no te pones con las redes sociales, no te das cuenta del impacto que tienen"

Cimavilla honra a Fleming y a la Virgen de la Soledad en un animado cierre de las fiestas

Cimavilla honra a Fleming y a la Virgen de la Soledad en un animado cierre de las fiestas

El nivel de depuración de La Reguerona en la zona oeste de Gijón aumenta a más del 90 por ciento

El nivel de depuración de La Reguerona en la zona oeste de Gijón aumenta a más del 90 por ciento

Los planes para El Natahoyo activan su vida comercial: "Tiene un gran potencial"

Los planes para El Natahoyo activan su vida comercial: "Tiene un gran potencial"

El Coto y Moreda cierran unas fiestas "espectaculares"

El Coto y Moreda cierran unas fiestas "espectaculares"

Cultura, cultura... la de la sidra

Tracking Pixel Contents