Últimos días para participar en el stand Impulsa en la próxima feria AGROPEC

El Stand Impulsa estará presente en la próxima edición de AGROPEC, Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras, que tendrá lugar en el Recinto Ferial Luis Adaro del 26 al 29 de septiembre.

AGROPEC, es una de las ferias agropecuarias a nivel nacional y un punto de encuentro inexcusable para los profesionales del sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero. Así, la ganadería, la industria alimentaria, los bienes de equipo para las industrias transformadoras, la pesca y su transformación, alternativas a las actividades agrarias y ganaderas y la artesanía conviven en ella.

Como en otras ferias que se celebran en nuestra ciudad, desde Gijón Impulsa, en su idea de ayudar a la consolidación de las empresas, ofrece un espacio dentro del de su stand, en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón. Así, se ofrece la oportunidad de participar como expositores a aquellas iniciativas de nuestro municipio, preferentemente que no superen los cinco años de vida, y que desarrollen una actividad relacionada con la temática de las ferias, para que puedan dar a conocer sus productos y servicios.

AGROPEC es una importante cita anual que no sólo congrega a los más destacados profesionales de los sectores Agrícola, Ganadero, Forestal y Pesquero, se ha convertido en una muestra muy relevante dentro del panorama nacional contando año tras año, con una destacada afluencia de público en general.

La iniciativa propone la puesta a disposición de un espacio en el citado Stand Impulsa, que podrán ocupar jóvenes empresas del municipio durante la celebración del certamen. Como requisitos se establece que las empresas estén ubicadas en el municipio de Gijón/Xixón y no superen los cinco años de antigüedad. El precio simbólico de esta participación en AGROPEC se sitúa en los 50€ (Iva incluido).

Para todas aquellas empresas que estén interesadas, el plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo día 17 de septiembre a través del correo electrónico actividadferial@camaragijon.es

Pueden consultar las bases, la solicitud y memoria en el siguiente enlace.