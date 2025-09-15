Los vecinos de Fontaciera rinden homenaje a sus mayores
El restaurante Savannah acogió ayer el homenaje que la asociación vecinal San Roque de Fontaciera brindó a sus mayores. En este caso, recibieron el tributo Juan Ignacio Rodríguez Carrasco y Noly del Cueto López en un encuentro que contó con la presencia, entre otros, de la concejala de Hacienda, María Mitre; la edil de Emergencias y Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo; el presidente vecinal, Javier Fernández; el párroco de La Pedrera, Albino Laruelo; o el director de la Fundación Caja Gijón La Rural, José Antonio Migoya, que, junto al resto de asistentes, se volcaron con los homenajeados.
