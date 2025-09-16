Más actividades y más actos por toda la ciudad: la Noche Blanca de Gijón amplía su agenda y llega con novedades

A 21 espacios de la ciudad, que acogerán casi 40 actividades en un lapso temporal de apenas horas, llegará este año la Noche Blanca de Gijón, que se celebrará el 26 de septiembre para "acercar la cultura a todas las personas de forma gratuita", ensalzó esta mañana la concejala de Museos e Industrias Creativas, la forista Montserrat López Moro, concejala de Cultura, sobre una jornada que incluirá música en directo, instalaciones lumínicas, propuestas audiovisuales, danza, talleres, teatro o exposiciones. "Es un trabajo conjunto donde cada agente pone su granito de arena para ofrecer un resultado envidiable", subrayó la forista. En esta edición, se estrenarán como espacios las galerías Escondida, Félix y Ora Labora Studio.

Desde 2012 alberga Gijón este evento, surgido en 2002 en París y que se desarrollará el día 26 a partir de cuatro pilares. "Vanguardia, gratuidad, sostenibilidad y ciudadanía", señaló Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento, que destacó la Noche Blanca como "una cita muy reconocida y esperada por el público" y que brindará un programa "completo y diverso". Por ejemplo, la banda asturiana de rock alternativo "Puño Dragón" actuará en la plaza del Instituto, mientras que, en el Antiguo Instituto, a medianoche, habrá un concierto a cargo de "Playback Maracas".

Propuestas para familias

Las artes escénicas se adueñarán de las Termas Romanas de Campo Valdés, con "Agripina, la Menor", de "O Nariz Teatro", para reivindicar una de las mujeres más influyentes del Imperio Romano. En el Museo Casa Natal de Jovellanos, Miss Beige, álter ego de la artista Ana Esmith, protagonizará una acción performativa, actividad por la que también apostará el Museo Nicanor Piñole con la bailarina Marion Le Bihan Giguet.

Autoridades y representantes de entidades culturales, este martes antes de la presentación, en el Antiguo Instituto. / Marcos León

Para un público familiar, habrá propuestas como "El fabuloso bosque de Esopo", de "Fantastique Company", en la Ciudadela de Celestino Solar, o visitas guiadas a los coches salones en el Museo del Ferrocarril de Asturias, donde dará un recital la cantautora Tania Pereira.

"Crecimiento continuado"

"Es la noche más cultural del año", sostuvo Montserrat López Moro sobre una celebración que "hemos visto crecer de manera continuada", aseguró Aitor Martínez Valdajos, que encomió, en ese sentido, "la fortaleza del tejido cultural gijonés y las enormes posibilidades de cohesión y desarrollo del mismo". Martínez Valdajos resaltó que la participación del público es "el objetivo primordial" de la Noche Blanca, que propondrá, entre otras actividades, visitas guiadas a la exposición "Flex Plex", de Sahatsa Jauregi, en la Galería ATM, una mesa redonda Mesa redonda con Lisardo Menéndez, Tadanori Yamaguchi y Fernando Castro Flórez en Aurora Vigil-Escalera, un taller con el artista floral Adrián de la Torre en la galería Bea Villamarín.

La galería Escondida acogerá danza clásica con "Mares Danza" y la acción "Pintar en vivo" con José Arias. En la galería Félix podrá visitarse la muestra "Efímero", de Isa González Díaz", y en Ora Labora Studio, la exposición colectiva "Re-apertura".

Para facilitar el desplazamiento a equipamientos alejados del centro urbano, se habilitará un bus –que requiere reserva– que partirá de la Galería LaSalita a las 18.30 horas para recorrer Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, el Museo Evaristo Valle y y la Galería ATM. El regreso, a las 22.30 horas en una Noche Blanca que promete una eclosión cultural en la ciudad.