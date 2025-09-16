Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La administradora de una agencia de modelos de Gijón, al banquillo acusada de defraudar hasta 197.000 euros

Afronta hasta cuatro años y medio de cárcel

Un juez.

Un juez. / JUAN PLAZA

Carlos Tamargo

Una administradora única de una agencia de modelos se sentará mañana en el banquillo acusada de un delito de fraude a la Seguridad Social por el que la Fiscalía solicita una condena de cuatro años y medio de cárcel y el pago de una multa de 500.000 euros.

Según la tesis de la acusación, esta mujer, nacida en 1972, dejó de abonar las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y no presentó de manera regular los documentos de cotización de los trabajadores dados de alta ni las cuentas correspondientes en el Registro Mercantil entre los años 2017 y 2020, dejando de abonar 145.036,92 euros a la Seguridad Social.

El perjuicio total ocasionado a la Tesorería General de la Seguridad Social, detalla el escrito de acusación, fue de 197.742,15 euros, incluidos recargos e intereses.

La procesada era desde 2000 administradora única de una sociedad mercantil con sede en Gijón cuyo "objeto social era la construcción, agencia de modelos, compra y venta de textil, publicidad y explotación de establecimientos de hostelería".

A los cuatro años y medio de cárcel suma la Fiscalía las peticiones de una multa de 500.000 euros, con un día de privación de libertad por cada 2.000 euros impagados; la inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administradora de industria o comercio durante el tiempo de la condena; y pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas y subvenciones y del derecho a gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante siete años.

El juicio está señalado mañana en la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los planes para El Natahoyo activan su vida comercial: 'Tiene un gran potencial
  2. Gijón, tierra de 'influencers': 'Hasta que no te pones con las redes sociales, no te das cuenta del impacto que tienen
  3. Evacuada en ambulancia una mujer tras sufrir una caída en Campo Valdés, en Gijón
  4. Los vecinos de Nuevo Roces celebran los grandes proyectos para el barrio: 'Serán un atractivo
  5. Sidra Trabanco repasa sus cien años de historia en un libro que recorre 'la memoria no sólo sidrera, sino también emocional
  6. El Llano celebra el inicio de la obra del el parque de La Serena: 'Era necesaria
  7. Los nuevos responsables del albergue de animales de Gijón llegan con un plan para impulsar la adopción: 'Nuestra fijación es que esto quede vacío
  8. Calabazas, calaveras, cosmética, ciencia... toda la programación del Jardín Botánico de Gijón para este otoño

Más actividades y más actos por toda la ciudad: la Noche Blanca de Gijón amplía su agenda y llega con novedades

Más actividades y más actos por toda la ciudad: la Noche Blanca de Gijón amplía su agenda y llega con novedades

La administradora de una agencia de modelos de Gijón, al banquillo acusada de defraudar hasta 197.000 euros

La administradora de una agencia de modelos de Gijón, al banquillo acusada de defraudar hasta 197.000 euros

La Calzada pierde de vista la nave de Flex: así avanzan los trabajos para la demolición de esta fábrica de Gijón

La Calzada pierde de vista la nave de Flex: así avanzan los trabajos para la demolición de esta fábrica de Gijón

El Arbeyal acogerá una jornada deportiva comunitaria organizada por los clubes de la zona oeste de Gijón

El Arbeyal acogerá una jornada deportiva comunitaria organizada por los clubes de la zona oeste de Gijón

El Puerto de Gijón accede a ceder terrenos en Jove para usos deportivos: "Hay un compromiso con el deporte base"

El Puerto de Gijón accede a ceder terrenos en Jove para usos deportivos: "Hay un compromiso con el deporte base"

Al banquillo por distribuir desde Gijón más 180.000 vídeos de pornografía infantil con "menores de corta edad"

Al banquillo por distribuir desde Gijón más 180.000 vídeos de pornografía infantil con "menores de corta edad"

Moriyón urge al Principado "noticias" sobre el plan alternativo al vial de Jove

Moriyón urge al Principado "noticias" sobre el plan alternativo al vial de Jove

Un pleito de Adif al Principado pone fin al plan para que Ence usara el Puerto de Gijón

Un pleito de Adif al Principado pone fin al plan para que Ence usara el Puerto de Gijón
Tracking Pixel Contents