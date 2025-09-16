La administradora de una agencia de modelos de Gijón, al banquillo acusada de defraudar hasta 197.000 euros

Una administradora única de una agencia de modelos se sentará mañana en el banquillo acusada de un delito de fraude a la Seguridad Social por el que la Fiscalía solicita una condena de cuatro años y medio de cárcel y el pago de una multa de 500.000 euros.

Según la tesis de la acusación, esta mujer, nacida en 1972, dejó de abonar las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y no presentó de manera regular los documentos de cotización de los trabajadores dados de alta ni las cuentas correspondientes en el Registro Mercantil entre los años 2017 y 2020, dejando de abonar 145.036,92 euros a la Seguridad Social.

El perjuicio total ocasionado a la Tesorería General de la Seguridad Social, detalla el escrito de acusación, fue de 197.742,15 euros, incluidos recargos e intereses.

La procesada era desde 2000 administradora única de una sociedad mercantil con sede en Gijón cuyo "objeto social era la construcción, agencia de modelos, compra y venta de textil, publicidad y explotación de establecimientos de hostelería".

A los cuatro años y medio de cárcel suma la Fiscalía las peticiones de una multa de 500.000 euros, con un día de privación de libertad por cada 2.000 euros impagados; la inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administradora de industria o comercio durante el tiempo de la condena; y pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas y subvenciones y del derecho a gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante siete años.

El juicio está señalado mañana en la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón.