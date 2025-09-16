Atascos puntuales por la pavimentación de la avenida de la Costa
La avenida de la Costa registraba ayer algunos momentos de retenciones, sobre todo en hora punta, al tener que convivir con las máquinas de trabajo que ayer se encargaban de renovar la pavimentación del vial, que se está renovando por tramos y a manos de la empresa Alvargonzález, que es la adjudicataria del contrato municipal de conservación viaria. Con varios operarios sobre el terreno y las máquinas tratando de liberar en medida de lo posible los carriles de circulación, la avenida registró algunos momentos de atasco en su entronque con la calle Luciano Castañón, que es el punto que se muestra la imagen.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- El conductor que se dio a la fuga tras matar a un peatón en Gijón fue localizado al perder la matrícula en el lugar de atropello
- Herido de gravedad un motorista tras una colisión con un coche en la AS-II, a la entrada de Gijón
- La expansión de Nuevo Roces lleva a proyectar un nuevo centro municipal (y esta será su ubicación)
- Evacuada en ambulancia una mujer tras sufrir una caída en Campo Valdés, en Gijón
- Los vecinos de Nuevo Roces celebran los grandes proyectos para el barrio: 'Serán un atractivo
- Sidra Trabanco repasa sus cien años de historia en un libro que recorre 'la memoria no sólo sidrera, sino también emocional