Atascos puntuales por la pavimentación de la avenida de la Costa

La avenida de la Costa registraba ayer algunos momentos de retenciones, sobre todo en hora punta, al tener que convivir con las máquinas de trabajo que ayer se encargaban de renovar la pavimentación del vial, que se está renovando por tramos y a manos de la empresa Alvargonzález, que es la adjudicataria del contrato municipal de conservación viaria. Con varios operarios sobre el terreno y las máquinas tratando de liberar en medida de lo posible los carriles de circulación, la avenida registró algunos momentos de atasco en su entronque con la calle Luciano Castañón, que es el punto que se muestra la imagen.