El Ateneo Jovellanos convoca elecciones
s. g.
El Ateneo Jovellanos celebrará hoy, a las 19.00 horas, una asamblea extraordinaria con un único punto del día, la convocatoria de elecciones a la junta directiva. La postura del actual presidente, Álvaro Muñiz, es la misma que en anteriores procesos. "Si hay alguien que quiere, yo encantado; lo he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica", afirmaba ayer Muñiz, que relevó en la presidencia en 2022 a Luis Rubio. Muñiz, aun así, es tajante. "No voy a dejar tirado al Ateneo", resaltó.
La convocatoria de elecciones marcará el inicio de un periodo en el que está por ver si emergen candidaturas para suceder a Álvaro Muñiz en el cargo. "De momento, nadie me ha demostrado que quiera", comentó ayer el presidente. La fecha de la votación quedaría fijada para el 20 de noviembre.
