Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ateneo Jovellanos convoca elecciones

s. g.

Gijón

El Ateneo Jovellanos celebrará hoy, a las 19.00 horas, una asamblea extraordinaria con un único punto del día, la convocatoria de elecciones a la junta directiva. La postura del actual presidente, Álvaro Muñiz, es la misma que en anteriores procesos. "Si hay alguien que quiere, yo encantado; lo he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica", afirmaba ayer Muñiz, que relevó en la presidencia en 2022 a Luis Rubio. Muñiz, aun así, es tajante. "No voy a dejar tirado al Ateneo", resaltó.

La convocatoria de elecciones marcará el inicio de un periodo en el que está por ver si emergen candidaturas para suceder a Álvaro Muñiz en el cargo. "De momento, nadie me ha demostrado que quiera", comentó ayer el presidente. La fecha de la votación quedaría fijada para el 20 de noviembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents