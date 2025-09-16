Al banquillo por distribuir desde Gijón más 180.000 vídeos de pornografía infantil con "menores de corta edad"

A siete años de cárcel asciende la petición para un gijonés acusado de un delito de distribución de pornografía infantil después de que un operativo policial permitiese gallar en su domicilio más de 180.000 archivos de imagen y vídeo con adultos manteniendo relaciones sexuales con “menores de corta edad”.

Explica el Ministerio Fiscal que este individuo, nacido en 1949, distribuyó un total de 184.508 archivos de explotación sexual infantil desde su domicilio de Gijón hasta que fue descubierto gracias a los controles llevados a cabo por la Brigada de Ciberdelincuencia.

La Fiscalía le atribuye por estos hechos un delito de distribución de pornografía infantil por el que reclama una condena de siete años de prisión. Además, interesa la libertad vigilada durante seis años y la prohibición "para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad durante un tiempo superior a los cinco años.

El juicio está señalado para mañana miércoles en la sección octava de la Audiencia.