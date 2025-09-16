El Chaflán se despide de sus clientes "con la mochila cargada de abrazos y buenos momentos"

El anunciado cierre del Chaflán motivó que sus hasta ahora responsables quisiesen lanzar esta semana un comunicado de despedida a sus clientes. "Nos llevamos la mochila cargada de abrazos, de palabras bonitas, de buenos momentos", agradecieron los hosteleros –en la imagen–, que dicen bajar la persiana "con la sensación del trabajo bien hecho" y con el orgullo de haber creado una "familia chaflanera" con sus clientes.