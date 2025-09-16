El Chaflán se despide de sus clientes "con la mochila cargada de abrazos y buenos momentos"
El anunciado cierre del Chaflán motivó que sus hasta ahora responsables quisiesen lanzar esta semana un comunicado de despedida a sus clientes. "Nos llevamos la mochila cargada de abrazos, de palabras bonitas, de buenos momentos", agradecieron los hosteleros –en la imagen–, que dicen bajar la persiana "con la sensación del trabajo bien hecho" y con el orgullo de haber creado una "familia chaflanera" con sus clientes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- El conductor que se dio a la fuga tras matar a un peatón en Gijón fue localizado al perder la matrícula en el lugar de atropello
- Herido de gravedad un motorista tras una colisión con un coche en la AS-II, a la entrada de Gijón
- La expansión de Nuevo Roces lleva a proyectar un nuevo centro municipal (y esta será su ubicación)
- Evacuada en ambulancia una mujer tras sufrir una caída en Campo Valdés, en Gijón
- Los vecinos de Nuevo Roces celebran los grandes proyectos para el barrio: 'Serán un atractivo
- Sidra Trabanco repasa sus cien años de historia en un libro que recorre 'la memoria no sólo sidrera, sino también emocional