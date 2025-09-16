Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Escuela de Comercio acoge el sábado el "Salón del Videoxuegu"

La cita, que va por su sexta edición, vuelve con un programa doble de mañana y tarde

a. s. y.

Gijón

Llega a Gijón la sexta edición del "Salón del Videoxuegu", un evento que "promete acercar y dar a conocer los videojuegos y la formación Steam de primera mano". Esta cita tendrá lugar el 20 de septiembre en la Escuela de Comercio con dos sesiones, la primera de 10.00 a 14.00 horas y la segunda de 16.00 a 20.00 horas, donde los asistentes podrán disfrutar de diferentes espacios con videoconsolas, y con formaciones Steam (plataformas de distribución de videojuegos) vinculadas al desarrollo de aplicaciones, robótica y videojuegos, entre otros. También contará con actividades de realidad virtual, talleres de programación y robótica, y contará con artistas y expertos invitados.

Las inscripciones son gratuitas, al igual que los talleres, y se realizan a través de un correo electrónico a la empresa organizadora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents