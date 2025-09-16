La Escuela de Comercio acoge el sábado el "Salón del Videoxuegu"
La cita, que va por su sexta edición, vuelve con un programa doble de mañana y tarde
a. s. y.
Llega a Gijón la sexta edición del "Salón del Videoxuegu", un evento que "promete acercar y dar a conocer los videojuegos y la formación Steam de primera mano". Esta cita tendrá lugar el 20 de septiembre en la Escuela de Comercio con dos sesiones, la primera de 10.00 a 14.00 horas y la segunda de 16.00 a 20.00 horas, donde los asistentes podrán disfrutar de diferentes espacios con videoconsolas, y con formaciones Steam (plataformas de distribución de videojuegos) vinculadas al desarrollo de aplicaciones, robótica y videojuegos, entre otros. También contará con actividades de realidad virtual, talleres de programación y robótica, y contará con artistas y expertos invitados.
Las inscripciones son gratuitas, al igual que los talleres, y se realizan a través de un correo electrónico a la empresa organizadora.
