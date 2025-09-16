El FICX estrenará en España "Emergency Exit" de Miñarro, la última película de Marisa Paredes
Con un reparto internacional encabezado por Emma Suárez, el cineasta describe la cinta como "un viaje liminar entre la vida y la muerte"
La 63ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) acogerá el estreno en España de "Emergency Exit", el nuevo largometraje de Lluís Miñarro. La película, una de las propuestas más singulares del cine español reciente, formará parte de la Sección Oficial "Albar" y servirá como emotivo homenaje a la legendaria actriz Marisa Paredes, fallecida en diciembre de 2024, en su última aparición en la gran pantalla. Paredes, una de las actrices más queridas de nuestro cine, tendrá su despedida simbólica del FICX, festival donde ya recibió el premio "Nacho Martínez" en el año 2007.
Rodada entre Cataluña, La Gomera y Tenerife, "Emergency exit" es una road movie coral con tintes surrealistas. "Eros y una cabra", resume la ficha de la productora, "avanzan por paisajes irreales en un vehículo misterioso, del cual no parece que se pueda bajar fácilmente. Durante el trayecto, fabulan sobre su identidad, mientras el Deseo les seduce. Un viaje liminar entre vida y muerte, sueño y realidad". El propio director ha comentado su interés en aportar "una visión actualizada del realismo mágico" , citando como referentes a Luis Buñuel o Raoul Ruiz .
El espíritu del cine de los 70 permea la obra, evidente en sus elecciones formales, como el uso de vehículos retro y la ausencia de tecnología digital. El reparto internacional, además de Marisa Paredes, cuenta con Emma Suárez, Oriol Pla, Albert Pla, Francesc Orella, Gonzalo Cunill y Aida Folch.
Lluís Miñarro es una figura clave del cine de autor. El director ha presentado sus largometrajes en Rotterdam, Locarno y Karlovy Vary. En 1989 fundó la compañía Eddie Saeta, con la que ha producido 45 largometrajes de cineastas como Apichatpong Weerasethakul.
