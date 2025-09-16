Gijón reserva 14 millones de euros de presupuestos para afianzar los grandes proyectos de ciudad

Ni son todos los proyectos que van a aparecer en el anexo de inversiones del presupuesto de 2026 ni son todos los euros que se invertirán en una ciudad donde la red de empresas municipales tiene tanta o más capacidad inversora que el propio Ayuntamiento, pero solo en los considerados por el equipo de Carmen Moriyón como "proyectos de ciudad" el documento presupuestario en elaboración estima un compromiso que ronda los 14 millones de euros. Las obras de Tabacalera y los trabajos en centros educativos –en especial las obras de los colegios Los Campos, Rey Pelayo y Castiello– se llevan el grueso de ese dinero. También hay una partida importante, algo más de 1,1 millones, para asumir la parte de las obras del plan de vías que le toca al Ayuntamiento como socio de Gijón al Norte y que para el año que viene contempla el derribo del puente de Carlos Marx y la reformulación de todo ese ámbito como aperitivo a la construcción de la estación intermodal de Moreda.

El compromiso presupuestario con la ejecución de las obras de Tabacalera es de 2,5 millones, que se suman al millón avalado por el presupuesto de 2025. Las obras acaban de salir a licitación por 21,4 millones y un plan de actuaciones que prolonga hasta 2029 los trabajos del futuro complejo museístico de Cimavilla. Es uno de los mayores contratos que tiene ahora mismo entre manos el gobierno de Foro y PP.

Por encima de esos 2,5 millones para Tabacalera solo están los algo más de 3,5 millones que se van a la obra del colegio Los Campos. Proyecto que –al igual que el del colegio de educación especial de Castiello, para la que se reservan 2,1 millones– cuenta con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Que esas obras tengan este año una financiación de casi 3,7 millones cada una visibiliza la envergadura de ambos proyectos. También había conseguido financiación europea en su formulación inicial la reforma del colegio Rey Pelayo. Los problemas estructurales que obligaron a cerrar el centro y hacer desde el Principado unas primeras actuaciones, así como el interés de la comunidad educativa de volver a sus aulas, llevaron al Ayuntamiento a renunciar a ese dinero de Europa, reformular el proyecto y asumirlo con recursos propios. El coste no es menor: 2,2 millones en el presupuesto de este ejercicio y algo más en el ejercicio del año que viene.

Sin salirse del ámbito educativo, a la construcción de la escuela infantil del Llano se irán en 2026 un total de 1,8 millones, y en inversiones en el resto de los centros escolares 1,4 millones más. En total, en obras en colegios, alrededor de 10 millones.

Financiación asentada

Aunque no haya cantidades –o sean mínimas– vinculadas a la transformación de Naval Gijón en Naval Azul, a la Pecuaria o a la playa verde del Rinconín en la propuesta presupuestaria del próximo año, eso no significa que el gobierno liderado por Carmen Moriyón se desentienda de tales actuaciones, cuya financiación quedó asentada en este 2025. De hecho, los 14 millones de 2026 dan continuidad a los casi 20,5 millones que los "proyectos de ciudad" movilizan en las cuentas del ejercicio vigente.

En el caso de Naval Azul el desarrollo de un paseo marítimo en la zona a través de la adecuación del suelo que ahora mismo se está ejecutando está avalado por financiación de 2025. El 2026 no será año de obras. Será el año de la redacción del plan especial que defina los usos urbanísticos del nuevo ámbito como complejo empresarial abierto a usos hoteleros, hosteleros, de ocio...

Lanzado en este 2025 el concurso de ideas y planteada la adecuación provisional del espacio a partir de recursos ordinarios, también queda fuera del anexo de inversiones la playa verde del Rinconín. Tampoco hay cifras nuevas para la Pecuaria, tras los cuatro millones invertidos a cuenta del actual presupuesto para la urbanización de la primera fase y a la espera de otras actuaciones en el entorno que no salen directamente de las arcas del Ayuntamiento.

Blindar estos proyectos que se consideran estratégicos para el futuro de la ciudad ha sido uno de las pautas fijadas al equipo de Hacienda para desarrollar el nuevo presupuesto municipal, igual que cumplir compromisos previos, algunos tan importantes como los más de 19 millones que mueven las acciones fijadas en el pacto de concertación social "Gijón Futuro". Pero la pauta fundamental, que no ha sido decisión municipal sino que viene obligada por ley, es que el presupuesto no puede crecer más de un 3,3%. Así lo impone la regla de gasto.