La Gota de Leche desbordó "justicia y solidaridad"

Un encuentro de nostalgia, recuerdos y también reivindicación acogió ayer la Escuela de Comercio de Gijón. El título, "Memoria viva de la Gota de Leche", una conversación entre diferentes personas vinculadas a un edificio que es "símbolo de solidaridad" y que hace ahora un siglo acogió un "proyecto pionero que engrandeció Gijón y enorgullece a su ciudadanía".

Estas últimas son palabras de Lourdes Pérez, nieta del doctor Avelino González, impulsor de la Gota de Leche, que arrancó en 1925 como hospital de puericultura y fue casa cuna, dispensario de leche para bebés, clínica infantil...y salvavidas para muchos niños y muchas familias en tiempos muy difíciles. "Avelino le dio a Gijón lo que no tenía", ponderó el historiador Ángel Mato, que calificó el proyecto del médico en estos términos: "Idoneidad, modernidad y globalidad".

Por la izquierda, Covadonga Landín, Marcos Alonso, Rafael Piñera y Cristina Avella. / LNE

"El centenario no solo es una mirada al pasado, sino un compromiso con el presente y futuro", señaló Guzmán Pendás, presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que destacó el "esfuerzo y generosidad" de Avelino González. Su figura fue numerosas veces mentada durante la jornada, que contó con la presencia de familiares de Claudio Avelino Luis Guerra, el primer niño nacido en la Gota de Leche.

Paz Fernández Felgueroso, exalcaldesa de Gijón, recordó la rehabilitación del equipamiento en 2003 y encomió también a Avelino González, un hombre "batallador e innovador al que no le gustaba la caridad sino la justicia", afirmó. La exregidora acudió acompañada por su hermana María Antonia Fernández Felgueroso, presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales entre 1999 a 2007 y, además, nacida en la Gota de Leche.

Ángel Mato, María del Carmen Guerra, Ana Núñez, José Antonio Pérez, Lourdes Pérez, Paz Fernández Felgueroso y María Antonia Fernández Felgueroso. / LNE

Lourdes Pérez, nieta del fundador, subrayó que la de la Gota de Leche "es una historia de lucha por los derechos de las mujeres y los niños", y que su abuelo defendía "la igualdad, la justicia y el progreso". "Era audaz, entregado e imaginativo", agregó José Antonio Pérez, también nieto del médico, en un acto con una nutrida representación institucional y al que, por la limitación de aforo, no pudieron acceder decenas de personas que hicieron cola en la entrada.

En el transcurso del evento, el Sanatorio Marítimo, el Hogar de San José y la Cocina Económica recibieron, como homenaje por su labor social, una réplica de artesanía del azulejo característico del edificio de la Gota de Leche, realizada por Cerámicas La Guía.